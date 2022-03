La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, en partenariat avec la Banque nationale, a récompensé 38 étudiants-athlètes, qui se sont divisés une bourse totale de 126 000 $.

Nicholas Richard La Presse

Ces bourses individuelles d’une valeur de 2000 $ et 4000 $ ont été remises dans le cadre de la 30e édition du Programme de bourses Banque Nationale. Ces récompenses ont été attribuées à des athlètes âgées entre 15 et 24 ans appartenant aux catégories relève, élite et excellence.

Martine Dessureault, vice-présidente-Entreprises chez Banque Nationale, a expliqué à quel point il était important pour l’entreprise d’encourager la relève sportive d’ici : « Ayant moi-même été boursière dans le cadre de mon ancienne carrière d’athlète, je peux témoigner de l’impact positif des bourses FAEQ dans la vie des étudiants(es)-athlètes et de l’importance de soutenir la persévérance scolaire. Je souhaite bon succès aux boursières et boursiers de cette année dans l’atteinte de leurs objectifs. »

Pour sa part, le président de la Fondation de l’athlète d’excellence, Martin Lavigne, est ravi de pouvoir contribuer au développement de jeunes athlètes qui ont travaillé d’arrache-pied pour passer à travers les deux dernières années.

Des 38 bourses remises, 23 sont d’excellence académique, qui ont pour objectif de souligner les succès scolaires. Les 15 autres sont dédiées au soutien à la réussite académique et sportive, pour promouvoir la coalition du sport et des études.