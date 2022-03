« Étant natif de Ville-Émard, le plus grand et aussi (à mon avis) le meilleur joueur de hockey de tous les temps, Mario Lemieux, a grandi dans le quartier. Il a laissé des souvenirs impérissables à tous ceux qui ont suivi sa carrière autant amateur que professionnelle. Le proverbe “Nul n’est prophète dans son pays” le sert bien, car aucun lieu public ou espace ne porte son nom dans le quartier. Peut-être un jour ? »

— Luc Therrien

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Pierre et Alex Harvey

« Je demeure à Saint-Ferréol-les-Neiges, alors je suis comblé. Tout d’abord, il y a Pierre Harvey, athlète exceptionnel qui a participé aux Jeux olympiques d’été et d’hiver. Ensuite son fils Alex, qui nous a fait vivre des moments palpitants, entre autres sur les plaines d’Abraham. Et pour terminer, la formidable skieuse Laurence St-Germain qui demeure à quelques maisons de chez nous. »

Clermont Provencher

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE Michael Bossy

« Quelle drôle de coïncidence ! La semaine dernière, vous nous demandiez nos pires prédictions sportives. La mienne portait sur le peu de chances que je donnais à Mike Bossy de connaître du succès dans la LNH. Ouais... Mais ce que je n’avais pas mentionné, c’est que Bossy et moi venons tous les deux du quartier Ahuntsic. Durant notre adolescence, même s’il était un peu plus jeune, il était l’idole de plusieurs d’entre nous aux Loisirs St-Alphonse. J’ai douté de lui au début de sa carrière, mais il est vite devenu l’athlète de mon quartier dont je suis le plus fier. »

Guy Régnier

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Sébastien Toutant

« Dans la famille, nous avons connu le très jeune Sébastien Toutant, SebToots pour les initiés. Ses parents étaient des voisins dans la même rue, et ses sœurs et son frère et lui se faisaient garder dans la cour à côté de chez nous. Nous avons suivi sa carrière de très près et nous sommes très fiers de lui. Quand il a gagné l’or à PyeongChang en 2018 lors de l’épreuve du Big Air, je suis sortie sur le perron pour crier ma joie à nos voisins. Quel jeune homme charmant qui a toujours gardé les pieds bien sur terre malgré tous ses sauts en haute altitude. Bravo champion, tout L’Assomption est très fier de toi. »

Carole Racette

PHOTO JULIE GRENIER, KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT Joé Juneau

« Étant de Pont-Rouge, près de Québec, mon choix évident est Joé Juneau. Médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’Albertville, 572 points en 828 matchs dans la LNH. Mais c’est surtout pour son implication avec les Inuits de Kuujjuaq que nous sommes le plus fiers. Un bon athlète avec une bonne tête et un grand cœur. »

Guy Laroche

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Yvon Lambert

« Lorsqu’on grandit dans un petit village, il peut être difficile de trouver des athlètes de haut niveau originaires de celui-ci. Malgré cela, Saint-Germain-de-Grantham a tout de même produit deux champions de la Coupe Stanley, soit Yvon Lambert avec le Canadien et Éric Messier avec l’Avalanche du Colorado. Deux parcs du village portent désormais leurs noms. Disons qu’il est très savoureux de réaliser qu’un parc municipal ayant servi à des adolescents à se rassembler en cachette pour boire de la bière porte désormais le nom de parc Yvon-Lambert ! »

François-Michel Labrie

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Mikaël Kingsbury

« J’ai passé mon enfance et une grande partie de mon adolescence à Deux-Montagnes. Depuis que le “King des bosses” domine la Coupe du monde, la petite ville de mon enfance a pris du galon ! Toujours très fier de suivre les exploits sportifs de Mikaël Kingsbury, qui y a lui aussi grandi. »

Philippe Douville

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Marie-Philip Poulin

« Je suis de la Beauce et l’athlète de ma région qui me rend le plus fière est Marie-Philip Poulin. Quelle joueuse de hockey talentueuse ! »

Céline Rouleau

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Christine Girard

« L’haltérophile Christine Girard, de l’Abitibi-Témiscamingue, médaillée olympique, une battante, une autodidacte ou presque, et surtout une athlète propre dans un monde de dopage. On lui a volé ses moments, elle est demeurée sobre, discrète et humble. La force physique et mentale combinée dans une Témiscabitibienne, sa région natale. »

Marie-Josée Beaudoin

PHOTO ROBERT NADON, ARCHIVES LA PRESSE Michel Goulet

« Je suis native de la belle région du Lac-Saint-Jean, de Péribonka, plus précisément, le plus beau village. Donc pour moi, c’est Michel Goulet qui nous a fait rayonner, et j’en suis fière. »

Johanne Savard

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Valérie Maltais

« Valérie Maltais. Sa persévérance, sa capacité de gagner en équipe et sa personnalité me rendent très fier d’être baieriverain [La Baie]. Elle représente dignement notre région. J’espère qu’elle poursuivra encore sa magnifique carrière. »

Ghislain Harvey

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Martin St-Louis

« Bien sûr, comment ne pas penser à Martin St-Louis ces temps-ci, ce Lavallois à qui on prédisait déjà un brillant avenir au hockey quand on le voyait jouer dans les rues de son quartier à un très jeune âge ! »

Carole Grant

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Maude Charron

« Maude Charron, bien sûr, entre autres parce que, contre l'avis de tous, elle a tenu à poursuivre son entraînement ici même, à Rimouski. »

Michel Ringuet

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les sœurs Chloé, Justine et Maxime Dufour-Lapointe

« Je demeure dans le quartier Rivière-des-Prairies, à Montréal, là où ont grandi les sœurs Dufour-Lapointe. Leur simplicité et la joie qu’elles démontrent en pratiquant leur sport en font d’excellentes ambassadrices. »

Sylvie Vézina