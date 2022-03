Mon souvenir impérissable du Stade olympique fut celui du fameux Ice

Bowl, le 27 novembre 1977, lors de l’écrasante victoire des Alouettes de

Marv Levy 41-6 face aux Eskimos de l’époque. Pour ma toute première

visite au Stade, on peut dire que j’ai été gâté ! Avec mes chums de

foot, on avait réussi à se procurer des billets de “scalpers” à la

dernière minute, mais disons que les sièges n’étaient pas les plus près

de l’action, dans les derniers niveaux en fait, beaucoup plus près de

l’anneau que de la surface… En plus, froid de canard : il a fallu se

réchauffer avec les moyens du bord, surtout liquides (dans la plus pure

tradition footballesque).