(Toronto) Le gouvernement ontarien a limité à 1000 le nombre de partisans lors des évènements intérieurs ou à 50 % de la capacité des endroits, peu importe lequel est le moins élevé, alors que la province fait face à une augmentation des cas de COVID-19.

La Presse Canadienne

L’annonce a été faite jeudi par le docteur Kieran Moore, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, et elle affectera de manière significative les matchs des Maple Leafs de Toronto et des Sénateurs d’Ottawa, dans la LNH, des Raptors de Toronto, dans la NBA, et des équipes de la Ligue de l’Ontario qui sont situées dans la province.

La nouvelle limite entre en vigueur vendredi. Les Raptors doivent accueillir les Clippers de Los Angeles lors de cette journée.

Les deux prochains matchs à domicile des Maple Leafs ont lieu samedi, contre les Sénateurs, et mercredi, contre les Oilers d’Edmonton. Il ne reste qu’à savoir s’ils se tiendront, car la LNH pourrait décider de les remettre jusqu’à ce que la limite de partisans en Ontario soit levée.

Les Maple Leafs, les Sénateurs et les Raptors ont tous amorcé leur saison avec une capacité maximale dans les gradins de leur amphithéâtre, mais ce nombre a été réduit de moitié au début du mois de décembre, alors que la pandémie de COVID-19 a pris de l’ampleur en raison du variant Omicron.

La nouvelle survient alors que la province a établi plusieurs records successifs d’infections quotidiennes à la COVID-19. Le dernier sommet, soit 13 807 nouvelles infections, a été signalé jeudi. La province a également enregistré huit nouveaux décès dus au virus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a affirmé jeudi que 965 personnes étaient hospitalisées pour la COVID-19, dont 200 personnes aux soins intensifs.