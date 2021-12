L’année 2021 n’aura pas été la plus faste en évènements sportifs locaux, mais nos photographes ont tout de même été témoins de moments marquants et parfois spectaculaires – qui a oublié la fièvre des séries ? Voici leurs photos préférées de la dernière année, et pourquoi ils les aiment.

Martin Chamberland La Presse

Ce que j’aime dans la photo de cette skieuse canadienne, Erin Mielzynski, c’est le mouvement : la neige qui virevolte derrière elle, les cheveux qui se balancent dans le vent. On sent la vitesse et l’adrénaline. J’ai couvert le ski alpin pour la première fois cette année et j’ai beaucoup aimé en faire. Cramponné à la piste, les doigts et les pieds gelés après trois heures à flanc de montagne, j’ai découvert que j’aimais être si près de l’action et comprendre l’effort physique nécessaire pour pratiquer ce sport.