La médaillée d’or des Jeux olympiques de Tokyo en haltérophilie Maude Charron et son conjoint Maxime D’Amours-Bujold, accompagnés de leur chien Murph.

L’année 2021 n’aura pas été la plus faste en évènements sportifs locaux, mais nos photographes ont tout de même été témoins de moments marquants et parfois spectaculaires – qui a oublié la fièvre des séries ? Voici leurs photos préférées de la dernière année, et les raisons pour lesquelles ils les aiment.

Alain Roberge La Presse

J’adore cette image qui exprime la simplicité du bonheur en famille, surtout après l’obtention d’une médaille olympique aux Jeux d’été de Tokyo pour l’haltérophile Maude Charron. Ce moment a été capté après les multiples entrevues de presse qu’elle venait de faire sur la place Nadia-Comaneci, au Stade olympique de Montréal.