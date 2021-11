Je n’aurais jamais échangé P. K. Subban. On avait un joueur électrisant et unique qui peut changer le cours d’un match à lui seul. Le CH avait un joueur de son époque, qui inspire et qui divertit en même temps. On lui avait offert un gros contrat et j’allais acheter son chandail ; j’avoue qu’il était mon joueur préféré. Et pouf : on va chercher un pilier de Team Canada qui est certes un grand joueur de hockey, mais on venait de redevenir un club de hockey tranquille sans réelle personnalité.