Après quelques reports en raison des conditions climatiques, la Saguenéenne Lysanne Richard a finalement pu se lancer du haut d’une montgolfière avec son partenaire Yves Milord, établissant du même coup un nouveau record mondial.

DAVE AINSLEY Le Quotidien

Jeudi matin, c’était finalement le grand jour pour le duo qui s’est élancé simultanément de deux montgolfières pour arriver dans l’eau quelques instants plus tard après un saut de 25 mètres. Ce fameux saut devait avoir lieu en août. Six dates avaient même été prévues, mais dame Nature n’a jamais voulu collaborer, ce qui n’était pas le cas jeudi matin, et tout s’est passé sans anicroche.