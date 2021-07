Pour les connaisseurs de hockey, je suggère Crossing the Line, de Derek Sanderson en collaboration avec Kevin Shea (il faut passer outre la fumante page couverture). Un type avec suffisamment de talent pour aboutir au Temple de la renommée, mais dont la carrière et la vie se sont déréglées en cours de route. Fascinant de revisiter la fameuse époque des Flyers de Niagara Falls de l’OHA et des Big Bad Bruins dont la dynastie a été interrompue par le CH. Le livre est un résumé éloquent du hockey et du who’s who des années 1960 et 1970, avec en prime l’histoire d’un gars qui a repris sa vie en main après avoir littéralement atteint le fond du baril.