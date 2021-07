Pour ma part, le PNC Park, des Pirates de Pittsburgh. Il est moderne, facilement accessible, on y mange assez bien, un petit tailgate party avant le match et le personnel comme les fans sont très gentils et aimables. Pour ma conjointe, le Lumen Field, des Seahawks de Seattle. Nous avons visité le Seahawks Nest il y a quelques années maintenant. Fascinant. La foule est discrète et disciplinée avant et après le match, mais pendant, oh boy, oh boy. Ça crie comme des malades. Les gens de Seattle sont d’une grande gentillesse. Une jeune fille avait même offert à ma conjointe de faire des tatouages (non permanents) des Seahawks sur les joues… Le plus orienté famille : le Great American Ball Park, des Reds de Cincinnati, avec ses extensions de terrasse à chaque étage avec des jeux pour les enfants.