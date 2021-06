Nicholas Hoag et ses coéquipiers de l’équipe nationale masculine de volleyball ont amorcé leur troisième semaine en Ligue des nations en s’inclinant en trois manches de 22-25, 19-25 et 22-25 contre la formation slovène, mercredi, à Rimini, en Italie.

Sportcom

Impuissants devant les nombreuses attaques des Slovènes, les protégés de l’entraîneur Glenn Hoag n’ont jamais été dans le coup dans cette rencontre et ont subi par le fait même un cinquième revers dans la compétition.

« Je dirais qu’on a manqué d’agressivité et on a juste accepté le fait qu’on n’allait pas gagner. Ils ont limité les erreurs, contrairement à nous, surtout au premier set. On avait de la difficulté à aller compléter nos points et à défendre nos zones. En bloc et en défense, on n’a pas fait grand-chose ! » a affirmé Nicholas Hoag à la suite de cette défaite.

Le Sherbrookois de 28 ans a une fois de plus été le joueur le plus prolifique de sa formation en attaque, concluant l’affrontement avec un total de 16 points, dont un bloc.

Les Canadiens, 12es au classement général, seront de retour à l’action dans moins de 24 heures face aux Russes, 7es du tournoi avec une fiche de quatre gains et trois revers. Pour l’occasion, Hoag s’attend à une confrontation musclée où les détails feront la différence.

« Ce sera une bagarre bien différente ! Ce sera un peu plus physique et si on est capables de bien servir et d’établir notre bloc, on va avoir une meilleure chance qu’aujourd’hui (mercredi) », a-t-il conclu.