(Hengelo) Letesenbet Gidey a abaissé le record du monde chez les dames lors de la course du 10 000 mètres, mardi, seulement deux jours après que Sifan Hassan eut établi le record sur cette même piste.

La Presse Canadienne

L’Éthiopienne a parcouru la distance en 29 : 01,03 lors des essais olympiques éthiopiens, qui se tiennent aux Pays-Bas. Tsigie Gebreselama a terminé au deuxième rang, après avoir franchi la ligne d’arrivée en 30 : 06,01.

Gidey a retranché 5,79 secondes au record de Hassan, établi aux Jeux Fanny Blankers-Koen. Hassan, une Néerlandaise née en Éthiopie, avait battu le record de l’Éthiopienne Almaz Ayana — réussi aux Jeux olympiques de Rio en 2016 — par 10,63 secondes.

« Je m’attendais à établir un record du monde, a déclaré Gidey, qui est devenue la première femme à détenir simultanément le record au 5000 m et au 10 000 m depuis la Norvégienne Ingrid Kristiansen, en 1986 et 1993. J’aimerais essayer de battre le record à nouveau et de courir sous les 29 minutes. »

Gidey a battu le record du monde au 5000 m en octobre.

Les quatre records masculins et féminins au 5000 m et 10 000 m ont été battus au cours des 10 derniers mois, en grande partie grâce aux lumières qui donnent le rythme sur la piste. Mardi, les lumières bleues à l’intérieur de la piste bougeaient à un rythme équivalant au record du monde.