LeBron James serait sur le point de s’associer à un groupe qui est propriétaire des Red Sox de Boston.

Tim Reynolds

Associated Press

Selon ce qu’a déclaré mardi une personne au courant de la situation, James — la grande vedette des Lakers de Los Angeles — et Maverick Carter, son partenaire d’affaires de longue date, sont maintenant des partenaires dans le Groupe Fenway Sports.

La personne en question, qui n’a pas précisé la taille de l’investissement de James ou de Carter, s’est confiée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat parce qu’aucune des parties impliquées n’avait annoncé ces transactions publiquement.

Le Boston Globe a été le premier à rapporter la nouvelle. Le New York Times et ESPN ont également fait savoir que James et Carter allaient devenir partenaires.

Groupe Fenway Sports est la société-mère des Red Sox, du club de soccer de Liverpool, de la Premier League, et de l’équipe Roush Fenway Racing NASCAR.

Tom Werner, le président de Groupe Fenway Sports, n’a pas immédiatement répondu à un courriel de l’Associated Press pour obtenir des commentaires. Une porte-parole des Red Sox et de Groupe Fenway Sports a refusé de commenter.