Dans une sortie médiatique commune mardi matin, six athlètes de natation artistique, dont la championne olympique Sylvie Fréchette, ont brisé le silence et fortement dénoncé la culture d’abus et le climat toxique qui sévit depuis des années au sein de Natation artistique Canada.

Ariane Lacoursière

La Presse

Une demande d'action collective a également été déposée contre Natation artistique Canada pour reconnaître le tort causé aux anciennes athlètes et pour assurer la protection des futures nageuses.

Sylvie Fréchette a décidé de prendre la parole publiquement «parce qu’assez, c’est assez», dit-elle.

Tour à tour, les athlètes Erin Wilson, Chloé Isaac, Gabriella Brisson, Gabrielle Boisvert et Sion Ormond ont raconté avec avoir subi des abus physiques et mentaux au sein de l’équipe nationale. Certaines ont témoigné avoir subi énormément de pression pour maintenir un faible poids, au point de développer des troubles alimentaires. Quotidiennement, dans des entraînements de sept heures durant lesquels elles ne pouvaient souvent n’avoir que 15 minutes de pause, elles se faisaient crier des insultes et intimider à la moindre erreur.

Membre de l’équipe canadienne de 2008 à 2014, Chloé Isaac a raconté avoir subi des abus « physiques et moraux », avoir été témoin de « commentaires racistes ».

PHOTO INDRANIL MUKHERJEE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Chloé Isaac

Toutes ont dénoncé le fait que Natation artistique Canada n’ait rien fait pour les protéger malgré leurs dénonciations. « Il y a huit ans, j’ai tenté d’alerter mes collègues et l’équipe technique. On m’a dit que je délirais (...) On m’a tenue sous silence au risque de perdre ma place sur l’équipe olympique », soutient Chloé Isaac.

Dans un préambule rempli d’émotion, Sylvie Fréchette, championne olympique en 1992, s’est dite « désolée de ne pas avoir agi plus tôt ».

Elle dit avoir beaucoup lu dans les derniers mois sur les dénonciations dans le sport. « J’ai réalisé que ce que je lis, c’est un peu mon histoire. Pas tout. Mais un peu trop. Ça m’a fait réaliser que plus les temps changent, plus c’est pareil », affirme-t-elle.

PHOTO ARCHIVES LE QUOTIDIEN Sylvie Fréchette

Sylvie Fréchette déplore que jusqu’à maintenant, les gens qui ont dénoncé n’ont « pas assez été écoutés ». « C’est tellement inculqué dans nous que c’est comme ça que ça marche. Mais c’est assez », dit-elle.

Les athlètes ont raconté que les abus se sont déroulés sous la gouverne de différents entraîneurs, dont l’actuel entraîneur de l’équipe nationale, Gabor Szauder.

Dans la demande d'action collective déposée mardi, les cinq athlètes (Sylvie Fréchette en est exclue) réclament 250 000 $ en dommages punitifs à Natation artistique Canada et 12 500 $ en dommages moraux individuels pour chaque année où elles ont évolué au sein de l’équipe nationale. Toutes les athlètes ayant été membres de l’équipe nationale depuis 2010 sont visées par la demande d'action collective.

Un climat toxique

La pression constante pour conserver un faible poids et l’importance démesurée accordée à l’apparence au sein de l’équipe canadienne ont été dénoncées par toutes les athlètes. Membre de l’équipe de 2007 à 2013, Erin Wilson s’est par exemple fait dire que ses seins étaient trop gros pour faire de la natation artistique. Elle se souvient de la terreur qui l’envahissait chaque semaine pour la pesée officielle de chaque membre de l’équipe nationale.

Chloé Isaac a dénoncé le fait que « la capacité dans la piscine importait peu. C’était la balance qui comptait ». Gabriella Brisson a expliqué que « perdre du poids était le seul chemin vers le succès ».

Membre de l’équipe nationale de 2018 à 2020, Sion Ormond a aussi raconté avoir été victime de plusieurs abus et commentaires déplacés. Un jour où elle se promenait avec un chandail un peu ouvert, l’entraîneur Szauder lui aurait dit : « Tu devrais fermer ton chandail avant que je ne devienne excité ».

Gabrielle Brisson est triste de voir que « le cycle d’abus continue aujourd’hui » à Natation artistique Canada. « Quand je vois ces jeunes athlètes qui sont là, mon coeur est brisé. Parce que je sais quels abus elles traverseront », dit-elle.

Membre de l’équipe nationale de 2015 à 2018, Gabrielle Boisvert a dénoncé les critiques féroces et constantes infligées aux athlètes et le climat de peur entretenu par les entraîneurs de l’équipe nationale. « Cette crainte fait tellement partie de toi, ces propos sont tellement répétés que ça fait partie de ton quotidien et tu y crois toi aussi. Tu crois que tu ne vaux rien », souligne-t-elle.

Boisvert entraîne aujourd’hui des jeunes en nage synchronisée « Je me sens coupable de les faire progresser. Sachant que pour certaines d’entre elles, ce cauchemar-là les attend », affirme-t-elle.

Comme d’autres collègues, Gabrielle Boisvert dit avoir « essayé de crier à l’aide plusieurs fois » et de dénoncer la situation à l’organisation. « Mais ça n’a pas été entendu. Natation artistique Canada sait ce qui se passe. Mais ils n’ont rien fait », dit-elle.