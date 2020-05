MLS : entraînements en petits groupes permis

(New York) La Major League Soccer a annoncé que les clubs pouvaient commencer à se servir des terrains d’entraînement extérieurs pour des séances d’entraînement en petits groupes, organisées en conformité avec les protocoles de santé et de sécurité détaillés qui ont été développés en concertation avec des experts médicaux et des experts en maladies infectieuses.