(Montréal) L’International Gymnix, une compétition de gymnastique artistique féminine, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé l’organisation par voie de communiqué mercredi.

La Presse Canadienne

Cette épreuve, qui devait se dérouler à Montréal du 3 au 7 mars 2021, a subi le couperet « pour assurer la santé et la sécurité de nos participants, bénévoles, partenaires et spectateurs », selon la directrice générale de l’International Gymnix, Anne-Maud Viau.

Selon Viau, « les nombreux risques humains et financiers associés à la COVID-19 ont compromis la tenue de l’évènement en 2021 ».

L’International Gymnix existe depuis 1991. Cette compétition regroupe l’élite de la gymnastique artistique canadienne et mondiale, et au fil des ans plus de 15 championnes du monde ou médaillées olympiques y ont participé, dont la Canadienne Ellie Black.