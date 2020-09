(St. Catharines) Les Jeux d’été du Canada 2021 de Niagara ont été reportés jusqu’en 2022 en raison de la COVID-19.

La Presse Canadienne

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) et la société hôtesse ont annoncé leur décision mercredi, après consultation auprès de la région de Niagara et des gouvernements provincial et fédéral.

Prévus en août 2021 dans la région de Niagara, les Jeux auront lieu à l’été 2022. Les dates n’ont pas encore été arrêtées. Les Jeux ont lieu tous les deux ans, alternant entre les Jeux d’été et d’hiver.

Plus de 5000 athlètes et 4000 bénévoles participent au plus grand évènement multisport du pays, la plus importante compétition pour les athlètes amateurs élites.