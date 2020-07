PHOTO UNIVERSITÉ LAVAL

De nombreux athlètes d’élite issus d’autres sports d’endurance et pratiquant aussi le cross-country pourraient être intéressés par l’éventuelle inclusion de ce sport aux JO de 2024. Ci-haut, la skieuse de fond Marie-Andrée Comeau, Olympienne en ski de fond qui s’est illustrée en cross-country avec le Rouge et Or de l’Université Laval.