Boxe : Gervonta Davis et Leo Santa Cruz s’affronteront en octobre

(New York) L’Américain Gervonta Davis, invaincu en 23 combats, et le Mexicain Leo Santa Cruz s’affronteront avec deux titres mondiaux des poids super-plumes et légers en jeu, le 24 octobre dans le Connecticut, a annoncé mercredi le promoteur Premier Boxing Champions.

Agence France-Presse

Cette affiche constitue le point d’orgue d’une série de neuf soirées de combats qui se dérouleront entre août et décembre, à huis clos, dans le casino Mohegan Sun d’Uncasville.

PHOTO D’ARCHIVES MARK J. REBILAS, USA TODAY SPORTS Gervonta Davis

Santa Cruz, détenteur de la ceinture WBA des super-plumes, compte 37 victoires, dont 19 par KO (1 défaite, 1 nul). Il aura fort à faire face à Davis qui a remporté ses 23 combats, dont 22 avant la limite, et possède le titre WBA régulier des légers. L’affrontement se fera selon la limite de poids des super-plumes.

D’autres rendez-vous notables ont été annoncés, dont celui du 26 septembre avec le combat entre Jermell Charlo (33 victoires dont 17 par KO, 1 défaite), champion WBC des super-mi-moyens, et le Dominicain Jeison Rosario (20 victoires dont 14 par KO, 1 défaite, 1 nul), titulaire des ceintures WBA et IBF, pour une réunification des titres.

Ce soir-là, le frère jumeau de Jermell, Jermall Charlo vainqueur de ses 30 combats, dont 22 par KO, défendra son titre WBC des poids moyens contre l’Ukrainien Sergey Derevyanchenko (13 victoires dont 10 avant la limite, 2 défaites).

A noter enfin, la soirée du 12 décembre qui verra le Français Nordine Oubaali, invaincu en 17 combats (12 victoires par KO) défendre sa ceinture WBC des poids coq pour la troisième fois, contre le vétéran philippin Nonito Donaire, 37 ans (40 victoires dont 26 par KO, 6 défaites).