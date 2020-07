Un consortium montréalais espère concevoir les prochains casques de NFL

Un consortium montréalais, composé de quatre entreprises et de chercheurs de l’École de technologie supérieure (ÉTS), espère concevoir les prochains casques que porteront les joueurs de la Ligue nationale de football (NFL). Kollide-ÉTS a d’ailleurs reçu une bourse de 238 000 $ US (320 000 $ CAN) de la ligue afin de réaliser et soumettre son prototype dans le cadre du NFL Helmet Challenge.