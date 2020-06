Afin de sauver leur saison estivale de dek hockey, une dizaine de centres de dek hockey extérieur du Québec ont développé une formule afin de permettre de pratiquer ce sport en tenant compte des mesures de distanciation physique. Originale, la formule Zone Dek est cependant loin d’avoir convaincu les joueurs.

IAN BUSSIÈRES

Le Soleil

Inspirée du hockey sur table, la formule donne à chaque joueur un corridor nord-sud à respecter et les joueurs doivent lancer dans un délai de 7 à 12 secondes selon le niveau.

« Une semaine après la fermeture des centres, je me suis réuni avec quatre autres propriétaires de Montréal, Laval et Lanaudière et cinq autres propriétaires se sont ensuite ajoutés. Nous avons développé la formule après avoir vu à la télé une enseignante de La Malbaie qui avait créé un genre de jeu de baby-foot humain pour permettre aux jeunes de jouer au soccer en respectant les règles de distanciation », explique l’homme d’affaires Patrick Paquet, propriétaire des entreprises DekHockey Beauport et Dek Beauce.

