(Canton) Le Temple de la renommée du football américain va rouvrir ses portes mercredi, près de trois mois après sa fermeture en raison de la pandémie de coronavirus.

Associated Press

Le panthéon a fermé ses portes le 16 mars, mais le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a donné la permission pour la réouverture des musées, centres des sciences et zoos.

Le président du temple David Baker a noté qu’avant la pandémie, il n’avait jamais été fermé pendant plus de deux jours consécutifs depuis son ouverture en septembre 1963.

Plusieurs mesures d’hygiène seront en place pour les visiteurs et les employés du panthéon. Les employés devront porter un masque et les visiteurs seront encouragés à le faire. Des masques et des gants seront offerts par le temple.

Des stations pour se laver les mains seront réparties à travers l’édifice, les visiteurs devront circuler en sens unique et la capacité des salles de projection sera limitée.

Le restaurant du musée demeurera fermé pour l’instant.

Aucune décision n’a été prise concernant la cérémonie d’intronisation prévue le 8 août, ainsi que la présentation d’un match préparatoire entre les Cowboys de Dallas et les Steelers de Pittsburgh.

Les anciens joueurs Steve Atwater, Isaac Bruce, Steve Hutchinson, Edgerrin James et Troy Polamalu et les anciens entraîneurs Bill Cowher et Jimmy Johnson doivent être intronisés, tout comme Steve Sabol, Paul Tagliabue et George Young dans la catégorie des bâtisseurs.