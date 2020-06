La Coupe Vanier, accordée à la meilleure équipe de football universitaire au Canada, est un des trophées les plus prestigieux du sport universitaire canadien. Ci-haut, les célébrations du Rouge et Or de l’Université Laval après leur victoire sur les Dinos de Calgary à Hamilton, en Ontario, le 26 novembre 2016.

(Montréal) U Sports a annulé ses six championnats nationaux, dont la Coupe Vanier 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19, mais le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a toujours espoir de jouer cet automne.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Les conférences Atlantique et de l’Ontario ont pour leur part annoncé l’annulation de leur saison interuniversitaire pour le reste de 2020.

La conférence Canada Ouest n’ira pas de l’avant avec les sports d’équipe pour le reste de l’année, et elle se prononcera pour le golf, le cross-country et la natation le 17 juillet.

Au Québec, il n’est pas encore question de prendre une décision sur les activités sportives interuniversitaires prévues cet automne.

« Nous trouvons qu’avec ce qui se fait actuellement – le déconfinement, la santé publique, la deuxième phase du déconfinement sportif –, il y a peut-être encore espoir d’avoir une saison sportive », a dit la directrice du Service des activités sportives du Rouge et Or de l’Université Laval, Julie Dionne, lors d’un entretien téléphonique avec La Presse canadienne.

« Notre principe premier, que nous avons établi ensemble au sein du RSEQ, est d’être en mesure d’offrir une saison sportive aux étudiants-athlètes. Sous quelle forme ? Nous verrons bien. Est-ce que ce sera une saison complète, écourtée ou modifiée ? Tout est possible, comme il est aussi possible que certains sports puissent le faire et d’autres non », a-t-elle ajouté

Les décision d’U Sports et des trois autres conférences découlent de l’incertitude qui persiste quant à la santé et la sécurité des étudiants-athlètes, des restrictions sur les déplacements et de la santé publique qui touchent des régions du pays et des modèles d’offre de divers programmes d’études sur les campus des universités.

De son côté Dionne est encouragée par les progrès effectués au Québec au cours des dernières semaines.

« Nous connaissons les différentes phases du déconfinement des sports collectifs et individuels – les fédérations sportives ont rempli leur mandat en déposant leur plan de déconfinement – et nous avons vu à quelle vitesse la phase 1 passe à la phase 2, et éventuellement la phase 3. Je crois que c’est bon signe », a noté Dionne.

« Je suis quand même assez optimiste. Les prochaines semaines de déconfinement nous dirons si c’est de bon augure – si nous continuons d’avancer à la même vitesse ou si nous restons sur dans la même phase pendant longtemps. »

Pour ces raisons, aucun échéancier n’est en place du côté du RSEQ concernant la prise d’une décision sur les activités automnales.

Les Carabins de l’Université de Montréal ont indiqué qu’ils ne commenteraient pas la situation puisqu’il y a « encore trop d’inconnus pour nous permettre de bien » le faire, a mentionné un porte-parole de l’organisation dans un courriel adressé à La Presse canadienne.

Le championnat du football universitaire canadien devait être présenté le 28 novembre dans une ville qui n’était pas encore connue.

Le Dinos de l’Université de Calgary sont les champions en titre après avoir vaincu les Carabins 27-13 en novembre dernier.

En plus du football, les autres championnats touchés sont ceux du soccer masculin et féminin, du hockey sur gazon féminin et du cross-country masculin et féminin.

« U Sports a travaillé fort avec les quatre conférences, nos 56 établissements membres et des experts médicaux afin d’examiner la faisabilité de présenter nos championnats nationaux d’automne cette saison, a mentionné Lisette Johnson-Stapley, chef du Sport de l’organisme dans un communiqué. Tenant compte des réalités académiques du sport universitaire, nous en sommes arrivés à la conclusion que nous devions prendre cette décision difficile. »

Les athlètes dont les championnats nationaux sont annulés ne perdront pas leur année d’admissibilité et leurs bourses d’études.

Des incidences sur la LCF ?

Cette décision d’U Sports aura-t-elle une incidence sur la saison de la Ligue canadienne de football ?

L’annonce de lundi constitue un développement significatif pour la LCF. Le circuit Ambrosie a repoussé le début de saison au moins jusqu’au 1er septembre, mais la possibilité d’annuler la saison existe toujours.

La ligue doit maintenant examiner pour quelle raison U Sports a annulé le football d’automne avant de poser son prochain geste.

« Nous avons pris connaissance de l’annonce faite plus tôt aujourd’hui par U Sports d’annuler l’ensemble de ses championnats nationaux d’automne, y compris celui en football, a écrit la LCF, dans un communiqué. Nous éprouvons de l’empathie envers les décideurs qui sont forcés de prendre des décisions difficiles et envers les athlètes qui seront déçus de ne pas reprendre la pratique du sport qu’ils aiment sous peu. »

La plus grande question demeure sur la façon dont les équipes de la LCF évalueront ces joueurs, qui seront admissibles au repêchage de 2021.

« Nous poursuivrons les discussions avec nos collègues responsables du football au sein d’U Sports, a indiqué la LCF. Nous voulons également rassurer ceux qui aspirent à une carrière dans la LCF que nous continuerons d’analyser toutes les options qui nous permettront d’évaluer les jeunes joueurs canadiens talentueux et de les accueillir au sein de notre ligue. »

– Avec la contribution de Donna Spencer, à Calgary, et Dan Ralph, à Toronto.