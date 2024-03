C’est LA jupe qui affole ce printemps, la jupe droite en denim avec une fente à l’avant.

Elle est partout, dans toutes les boutiques, les magazines et sur les réseaux sociaux. On la trouve à tous les prix dans des marques comme Aritzia, GAP, Simons, Reitmans et Zara.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB ARITZIA Jupe Levi’s, chez Aritzia, 118 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB SIMONS Jupe en denim Twik, Simons, 69 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Jupe en denim enduit métallique Twik, Simons, 99 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE ZARA Jupe en denim Zara, 55,90 $







Cette jupe ne réinvente rien, me direz-vous. En effet, le style est indémodable et a été déjà porté à différentes époques, mais elle reste un incontournable de la collection printemps-été 2024. Elle est confortable, facile à porter et s’agence avec de nombreuses chaussures.