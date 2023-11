Les bottes Kamik célèbrent leurs 125 ans

C’est la saison des bottes d’hiver qui commence et la marque québécoise Kamik célèbre ses 125 ans ! Pour l’occasion, nous avons visité son usine de Montréal.

Depuis 1898, Kamik fabrique des bottes confortables pour toute la famille et qui protègent les pieds du froid. « On a des clients qui veulent profiter des joies de l’hiver à la campagne ou en ville. On actualise nos styles au goût du jour, car le marché est très compétitif. Notre force est le confort et la légèreté de la botte. Les besoins sont différents : il faut une botte pour sortir au restaurant, qui résiste à la sloche et au froid, les plus jeunes veulent des bottes qui ressemblent à des baskets… sans oublier le prix qui doit être raisonnable », explique Sophie Ohayon, directrice senior de l’expérience marque chez Kamik. « On voit que certains modèles de bottes sont intemporels », ajoute-t-elle.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE C’est dans cette salle qu’on fabrique les « bas de polyester » destinés à la doublure des bottes de pluie.

On coud à la machine la partie supérieure de la botte sur le caoutchouc.



Ce qui impressionne lors de notre visite à l’usine Kamik de Montréal, qui fonctionne 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, ce sont les moules en aluminium. « Ils viennent d’Italie, car ce sont les spécialistes en la matière. Il y a un moule différent pour chaque pointure de botte. Chaque moule est identifié selon le modèle et la pointure. Le moule peut être réparé, au besoin, dans l’atelier de l’usine », explique Phil Bichai, chargé de projet et responsable de l’optimisation des processus LEAN.

Dans l’usine, on voit bien les différentes étapes de fabrication de la botte. On y fabrique à la machine les doublures, appelées « bas de polyester », qui se retrouvent dans les bottes de pluie ; c’est là aussi que l’on coud la couture des feutres pour les bottes d’hiver. La botte de pluie est ensuite fabriquée dans un moule, on la fait sécher, puis on l’emballe. « Un contrôle de qualité est exigé. On s’assure que la botte est solide et résiste aux intempéries. On fait des tests de résistance sur les bottes, des tests sur l’humidité, la chaleur, le froid [à -20 °C], on lui fait faire un million de flex [un million de pas] avec un système rotatif, et on n’a pas de déchirure ! », explique Phil Bichai.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE On voit ici le moulage et la fabrication d’une botte de pluie Kamik.

Tout est ensuite recyclé ; les retailles et les vieilles bottes sont broyées à l’usine. Le produit est transformé en pastilles qui seront fondues et deviendront des bottes imperméables.

Les bottes Kamik sont vendues dans tout le Canada, aux États-Unis et en Europe. Avec les années, l’entreprise a dû s’adapter aux différents climats. « Il y a du développement à faire en Europe, les hivers sont plus doux. Mais les saisons évoluent un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a des ouragans, et ici il faut s’adapter aux nouveaux hivers, il pleut un jour, et le lendemain, c’est la tempête de neige, alors on doit avoir des bottes pour tous les besoins et tous les climats ! », conclut Sophie Ohayon.

La campagne Nœudvembre de retour

L'animatrice Julie Bélanger

Les sœurs Dufour-Lapointe

L'animateur Sébastien Benoit

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier

Le comédien Lou-Pascal Tremblay









C’est le 10e anniversaire de la campagne nationale Nœudvembre de l’organisme Procure voué à la lutte contre le cancer de la prostate, le plus répandu chez les hommes. Vous pouvez acheter dès maintenant le nœud papillon (45 $) signé par le designer Philippe Dubuc, et soutenir ainsi la cause. Procure souhaite amasser 1 million de dollars grâce à la vente de 7000 nœuds papillon et à la soirée-bénéfice qui se tiendra le 30 novembre. Les 32 ambassadeurs de la campagne sont des personnalités de tous les milieux. On y retrouve notamment la mairesse Catherine Fournier, les animateurs Sébastien Benoit, Pénélope McQuade, Eve-Marie Lortie, Julie Bélanger, le comédien Lou-Pascal Tremblay, le pilote et chroniqueur automobile Bertrand Godin et les skieuses acrobatiques Justine, Chloé et Maxime Dufour-Lapointe.

Testé et approuvé

Une huile sèche pour tous

PHOTO FOURNIE PAR BIODERMA Huile sèche 2 en 1 Atoderm de Bioderma, 150 ml, 33,99 $

Cette nouvelle huile sèche deux en un Atoderm de Bioderma est conçue pour toute la famille, ce qui est très pratique, car enfants et adultes peuvent l’utiliser pour avoir une peau hydratée. Cette huile sèche est agréable, très légèrement parfumée et hydrate en profondeur grâce aux huiles végétales de Karanja et jojoba qui ont des vertus nourrissantes et protectrices pour la peau. Comment l’appliquer ? On réchauffe quelques gouttes d’huile entre les mains et on masse sur la peau, en particulier sur les zones plus sèches. On voit les effets sur la peau en quelques jours, surtout en cette période de l’année où on a tendance à avoir la peau sèche ; la peau sera alors plus douce.

