L’année débute sous les projecteurs pour le designer québécois Markantoine Lynch-Boisvert, qui fera son entrée sur les passerelles parisiennes en présentant un premier défilé dans le cadre de la Semaine de mode homme qui s’ouvre la semaine prochaine.

Invité l’an dernier à montrer sa collection printemps-été 2023 au salon Tranoï, un évènement commercial consacré aux créateurs émergents en marge des grands défilés, MRKNTN a cette fois été sollicité par ce partenaire de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode de Paris pour y présenter un défilé bien à lui. Au Garage Amelot, à la frontière du Marais, Tranoï présentera un défilé quotidien, et celui de la collection automne-hiver 2023 de MRKNTN aura lieu le 19 janvier à 15 h 30, heure de Paris.

« Je dis toujours à mon père, qui n’est pas la personne qui connaît le plus la mode, que faire la Paris Fashion Week, c’est comme si j’avais été repêché par la meilleure ligue de hockey, par la meilleure équipe », s’est réjoui Markantoine Lynch-Boisvert, que La Presse a joint à quelques jours de son départ pour la capitale française, alors qu’il terminait la production de cette nouvelle collection. Il l’a baptisée The Fool en référence à la carte de tarot du Fou associée au commencement, à l’insouciance et à l’inconnu.

« C’est un peu ce que je ressens, ce que je suis en ce moment, affirme-t-il. C’est quelqu’un qui décide de franchir les barrières, qui saute dans le vide. Ça fait quelques saisons que je fais ça. D’être parti comme ça à l’aventure avec Making the Cut [émission de téléréalité américaine à laquelle il a participé l’an dernier] et de repartir sans trop savoir ce qui nous attend… On n’est pas dans beaucoup de magasins dans le monde, et là, on tente le tout pour le tout. »

Atteindre son but

Depuis qu’il a renommé sa marque MRKNTN en 2020, Markantoine Lynch-Boisvert a pour objectif de vendre ses créations à travers le monde. Ce défilé, espère-t-il, l’aidera à atteindre son but. « C’est la plus grande Fashion Week du monde et faire un défilé montre la crédibilité de la marque, souligne-t-il. […] Aussi, Making the Cut a été diffusée depuis [sa présence à Paris l’an dernier], j’ai le soutien d’Amazon. Mes pions sont bien placés pour peut-être vendre partout dans le monde ! »

Pour cette prochaine collection et les autres, le designer élèvera le style « skatewear conceptuel » qui définit sa marque. « On est allés avec des classiques de MRKNTN, mais on voulait arriver avec quelque chose d’un peu plus, je ne veux pas dire élégant, mais plus haut de gamme, un peu moins streetwear, révèle-t-il. On voulait vraiment montrer notre savoir-faire. » Sa participation à Making the Cut et sa collaboration avec le centre de recherche et d’innovation en habillement Vestechpro, qui met à sa disposition de l’équipement pour concevoir sa collection, ont influencé sa vision.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Markantoine Lynch-Boisvert en 2019

Il n’abandonne toutefois pas sa matière favorite, le denim, et les fines rayures qu’il affectionne. MRKNTN dévoilera aussi des imprimés originaux réalisés dans le cadre d’une première collaboration avec l’artiste montréalais Teetz, qui sera également présent à Paris.

Une participation à la Semaine de la mode parisienne représente un important engagement financier pour les créateurs. En entrevue avec La Presse peu avant sa participation à l’évènement en 2021, la designer Marie-Ève Lecavalier avait déploré le peu de soutien financier reçu au Québec.

« On est un peu les incompris dans la mode, surtout quand on est dans l’artisanal, le haut de gamme et la création », renchérit Markantoine Lynch-Boisvert, qui a su tisser un partenariat avec l’entreprise Looky et le collège LaSalle, où il enseigne.

« On le voit avec Marie-Ève l’année passée, moi cette année, je pense qu’on a vraiment du monde au Québec qui ont envie de franchir ces barrières-là. Puis on trouve les moyens de le faire malgré tout. […] Mon but, c’est bien sûr de vendre et de faire un gros statement, mais aussi de montrer aux jeunes que c’est possible de faire des choses comme ça. Il faut juste trouver son propre chemin. On y arrive. »