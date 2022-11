Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Plutôt que les concombres sur les yeux…

On aime les « patchs » pour les yeux parce que c’est un soin qui fait beaucoup de bien, sans effort. Ça impose un petit repos, car si on veut maximiser l’effet, on déconseille vivement de les mettre pendant qu’on passe l’apirateur avant l’arrivée de la visite le samedi soir… Comme c’est un produit à usage unique, on favorisera des matières biodégradables. C’est le cas avec ces petits masques au thé bleu de Teaology faits de tissu végétal. Ils contiennent de l’acide hyaluronique et de la niacinamide qui, d’après les recherches, sont des ingrédients actifs pour hydrater la peau. Ajoutez à cela la caféine du thé, dont l’effet stimulant donne un petit coup de réveil au regard ! Les deux petites patchs sont fraîches à souhait, la texture est riche et gélatineuse et ça fait un bien fou de s’arrêter quelques minutes pour qu’elles fassent leur miracle. On recommande de les laisser entre 10 et 20 minutes, et on peut faire durer la pause un peu plus longtemps, avant de se préparer pour la visite !

Prix : 5 $ la petite pochette de deux mini-masques, offerte en ligne, dans les pharmacies ou à La Baie.

Stéphanie Bérubé, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR PURODORA LAB

Pour des mains propres et parfumées

Les propriétaires d’animaux de compagnie connaissent peut-être déjà la marque Purodora Lab, une entreprise québécoise réputée pour ses neutralisants d’odeurs et ses produits d’entretien ménager. Elle vient de lancer sur le marché des savons à mains liquides qui ont su nous convaincre après un usage fréquent dans la cuisine, où nous les avons testés. Ils éliminent efficacement les odeurs qui imprègnent habituellement les mains (pensez œufs, oignons), sans assécher la peau. Enrichis d’extrait de calendula et composés d’ingrédients naturels, ils sont aussi véganes et biodégradables. Des trois parfums offerts (poire et genévrier, pamplemousse et orange, menthe et lime), on a préféré le premier – quoiqu’ils aient tous été agréables –, mais on a surtout aimé le fait que la fragrance reste sur les mains un bon moment après qu’on les a lavées.

Prix : 8,99 $ pour 500 ml, offert en ligne et dans certains points de vente

Laila Maalouf, La Presse

PHOTO BEN ASLOP, TIRÉE DU SITE WEB Filtre liquide halo éclatant, de la marque e. l. f.

S’illuminer

Des produits hybrides faisant à la fois office de soins pour la peau et de maquillage, on en voit de plus en plus sur les tablettes. Tant mieux, car on aime quand les fonds de teint, rouges à lèvres ou fards à joue donnent un petit coup de pouce à la santé de notre peau du même coup. C’est exactement ce qui fait le charme de ce nouvel illuminateur liquide de la marque e. l. f. On peut l’utiliser seul, sous notre fond de teint habituel ou mélangé avec lui, ou en touches de finition pour augmenter l’éclat de la peau. Infusé de squalane et d’acide hyaluronique – deux ingrédients qui hydratent et nourrissent la peau –, le produit, à la texture agréable et légèrement liquide, glisse sur la peau, la laissant radieuse et lumineuse. Venant en huit teintes, le produit est notamment sans phtalates ni parabènes, végane et certifié « sans cruauté ».

Prix : 18 $, offert chez Pharmaprix et en ligne

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR ATTITUDE La gamme Oceanly

Produits solides pour une peau saine

La marque Attitude lance une gamme de soins pour le visage dont tous les produits sont des barres solides offertes dans des emballages sans plastique. Nommée Oceanly, la gamme est présentée dans des tubes à pousser en carton biodégradable et comprend 19 soins – nettoyants, huiles, sérums, crèmes, FPS. Ces produits « 100 % sains pour le corps et la planète » répondent aux différents besoins de plusieurs types de peau. Les nettoyants sont faciles d’usage : à étaler sur les mains ou le visage secs, ils moussent ou passent de l’huile au lait au contact avec l’eau. La sensation de propreté et de douceur sur la peau après l’utilisation est des plus agréables. L’exfoliant, qui procure un nettoyage en douceur, est aussi un favori. Une routine quotidienne, incluant huile, sérum, crème et FPS, permet une hydratation et une protection complètes, grâce à des produits écologiques et pratiques à utiliser. L’impossibilité d’utiliser les produits sous l’eau, compte tenu de l’emballage en carton, est a priori le seul inconvénient de cette gamme Oceanly.

Prix : entre 10 $ et 45 $

Marissa Groguhé, La Presse