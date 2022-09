La reine Élisabeth II avait du style. Un style inimitable et très élégant. On se souviendra de ses chapeaux parfois extravagants, de la couleur vive de ses tailleurs, de ses gants et de son inséparable sac à main.

Olivia Lévy La Presse

La reine Élisabeth II, c’est plus de 70 ans de règne et de style.

Lors de son couronnement, le 2 juin 1953, la jeune reine porte une magnifique robe de soie blanche, dessinée par le couturier britannique Norman Hartnell, qui avait créé la robe de mariée de la future reine en 1947. Pendant les années 1950, la jeune Élisabeth II représente le renouveau du Royaume-Uni : elle porte de majestueuses robes longues toujours très glamour, faites de dentelle, de tulle et de soie ornée de fils d’or, pour les banquets d’État et les soirées auxquelles elle assiste.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE La reine Élisabeth II le jour de son couronnement le 2 juin 1953. Elle porte une robe de soie signée par le couturier britannique Norman Hartnell. La robe est ornée de symboles floraux de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Irlande et du pays de Galles.

Au fil des ans, au quotidien, Sa Majesté opte pour les tailleurs-jupes colorés, faits sur mesure, roses, mauves, bleus, jaunes, verts, orange. Elle ne passe jamais inaperçue et on la surnomme la reine Arc-en-ciel.

Son chapeau est toujours assorti à sa tenue. Toujours impeccable, elle porte très souvent un collier de perles, une broche-bijou et des mocassins à petits talons. Elle ne se sépare jamais de son sac à main Launer, une marque de luxe britannique, dont elle a 200 exemplaires.

Sa garde-robe serait composée de plus de 11 000 pièces, des ensembles colorés, fleuris, ainsi que des robes de bal.

PHOTO PAUL-HENRI TALBOT, LA PRESSE Lors de sa visite royale à Montréal, le 26 juin 1959, la reine Élisabeth II porte une somptueuse robe de bal. C’est au bras du maire de Montréal Sarto Fournier qu’elle ouvrait le bal offert en son honneur, à l’hôtel Reine Elizabeth.

Des vêtements confortables

Il faut toujours pouvoir repérer la reine de loin, dans les foules, et c’est une des raisons pour lesquelles elle porte des couleurs vives. Le choix de couleur se fera aussi en fonction du pays qu’elle visite ; par exemple, elle choisit le rouge pour le Canada. Son choix peut également correspondre à un message politique ; elle porte souvent du vert, couleur de l’espoir.

La reine évite le noir, réservé aux deuils, et le gris, qui n’est pas une couleur qui la met en valeur. Elle doit être à l’aise dans ses vêtements, ils ne doivent pas la gêner, n’être ni trop ajustés ni trop larges, la coupe doit être parfaite et la jupe, au-dessous du genou.

Longtemps, c’est le designer Hardy Amies qui s’est occupé de la garde-robe de la reine et lui a confectionné de nombreux tailleurs. Depuis plus de 25 ans, c’est Angela Kelly qui était sa styliste, et, dit-on, entretenait une relation d’une grande complicité avec elle. La styliste choisissait les tissus, couleurs, chapeaux, bijoux et chaussures, qu’elle allait même jusqu’à porter d’abord pour que la reine les trouve confortables.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le 10 juin 1984, la reine Élisabeth porte une tenue jaune vif. On la voit ici avec le chancelier allemand Helmut Kohl, le président des États-Unis Ronald Reagan et la première ministre Margaret Thatcher à Londres, au palais de Buckingham.

C’est Angela Kelly qui donne à la reine une allure plus pop, et en fait même une icône de mode avec ses tenues monochromes des pieds à la tête. C’est cette dernière qui a proposé à la reine d’assister à un défilé de mode lors de la Fashion Week de Londres en 2018, où elle est assise, ravie, à côté d’Anna Wintour, éditrice du magazine américain Vogue.

On dit que les tenues préférées de la reine sont celles qu’elle porte à la campagne ou lors de ses séjours au château de Balmoral, en Écosse. Une veste Barbour ou un imperméable, des bottes, une jupe en tweed, un cardigan en tricot, un foulard (Hermès ou Burberry) sur la tête, et des couleurs neutres, pour se fondre cette fois dans la nature. C’est d’ailleurs dans sa résidence royale de Balmoral que la reine s’est éteinte paisiblement, jeudi.