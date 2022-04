Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Silvia Galipeau La Presse

Adieu, démangeaisons

Bonne nouvelle pour les peaux à tendance eczémateuse. La marque québécoise Chanv, qui fait la promotion de produits à base d’huile de chanvre depuis plus de 15 ans maintenant, vient de lancer une toute nouvelle crème. Destiné à soulager les pics d’eczéma, mais aussi les piqûres d’insectes, l’herbe à puce et d’autres désagréables démangeaisons, le produit est composé en outre de farine d’avoine colloïdale (2 %), de chaga (champignon nordique aux propriétés apaisantes), d’huile de neem (hydratante et régénérante), d’aloe vera et d’huile de pépins de framboise. Verdict ? Testée sur plusieurs semaines et à chaque épisode de crise chez nous, les résultats sont sans équivoque : la crème, au délicat parfum mentholé, a un effet rafraîchissant franc et instantané. Fini la démangeaison dès l’application, et pour un temps donné. Certes, ce produit ne remplacera pas votre crème médicamentée habituelle. Mais si vous cherchez à en réduire l’utilisation, voilà une option éprouvée à considérer.

39,99 $, en vente en ligne et en pharmacie

Ressusciter ses cheveux colorés

Ève Dumas La Presse

PHOTO FOURNIE PAR KÉRASTASE La gamme Chroma Absolu est destinée aux cheveux colorés et abîmés.

C’est une adolescente aux cheveux rouges sévèrement abîmés par deux années de coloration/décoloration que nous avons confiée aux soins experts du styliste et coloriste Jason Williams, au salon Espace K. Celui-ci avait pour mission de prodiguer un traitement Chroma Absolu de Kérastase dans l’espoir d’obtenir une chevelure moins grichou. La formule comprend des acides divers et une plante aux vertus soignantes, la Centella asiatica. Les promesses de la gamme : s’attaquer aux trois principaux défis avec lesquels sont aux prises les cheveux colorés, soit la porosité, les frisottis et le délavage de la couleur au fil du temps. Chose certaine, à la sortie du salon Espace K, à Saint-Jean-sur-Richelieu, la petite tête rouge vif était plus lisse et brillante que jamais. Pour des résultats optimaux, il faut utiliser les produits pendant des semaines, ce que nous n’avons pu faire. Nous avons toutefois pu profiter de quelques échantillons qui, déjà, semblaient confirmer le grand potentiel de la gamme à redonner vie à des cheveux laissés pour morts ! Les sept produits de la gamme Chroma Absolu coûtent entre 47 $ (« bain », lire shampoing) et 74 $ (masque) et peuvent être achetés au salon Espace K ainsi que dans plusieurs autres salons haut de gamme tenant la marque Kérastase.

Les soins doux de Lisa Noto

Stéphanie Bérubé La Presse

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Eau florale tonifiante et crème contour des yeux de Lisa Noto

J’ai d’abord découvert Lisa Noto avec sa crème contour des yeux. Simple et très riche, à mille lieues des soins technologiques de la plupart des géants de la beauté. Ici, on joue de pureté. Pour bien juger de la gamme, j’ai ajouté le vapo d’eau florale — acheté en ligne, comme le reste de la gamme qui se trouve difficilement ailleurs. Philosophie confirmée : on est tout en douceur, en légèreté. Les deux produits se conjuguent parfaitement : un petit nuage d’eau à la fleur tonifiante et une crème pour les yeux que l’on fait déborder un peu (beaucoup !) de la zone prescrite et hop ! la journée (ou la nuit !) est bien partie !

Eau florale tonifiante, 60 ml, 25 $

Crème contour des yeux, 30 ml, 84 $

Pour un petit éclat qui fait du bien

Marissa Groguhé La Presse

PHOTO FOURNIE PAR FENTY SKIN Pre-Show Glow de Fenty Skin

Fenty Skin ne cesse d’enrichir sa gamme de produits de beauté et de maquillage. Abordable et de bonne qualité, l’offre de la marque de la chanteuse Rihanna a le potentiel d’en ravir plus d’un. Récent ajout : l’exfoliant Pre-Show Glow ne fait pas mentir la bonne réputation de Fenty Skin, marque sœur de Fenty Beauty. Le produit, qui peut s’appliquer avant le maquillage, vient avec un applicateur réutilisable dont le tissu n’est pas agressant pour les peaux plus sensibles. L’application est rapide, il suffit de faire pénétrer le produit (végétalien !) environ 60 secondes. Après quelques instants, la peau est prête, avec un petit éclat en plus. Le maquillage appliqué par-dessus ne prend pas de texture indésirable et même en ne laissant que le sérum sur la peau nue, le « glow » promis dure un certain temps. À utiliser une ou deux fois par semaine.

Soin retexturisant instantané avec 10 % d’AHA Pre-Show Glow + applicateur réutilisable, 30 ml, 52 $

En vente en ligne et chez Sephora