Après une pause de trois ans, la marque de vêtements Véro par Véronique Cloutier effectuera un retour en magasin ce printemps. L’animatrice a annoncé jeudi sur sa page Facebook avoir conclu une entente exclusive avec le Groupe Marie Claire, propriétaire des enseignes San Francisco, Marie Claire Boutiques, Grenier et Claire France, pour la distribution de ses collections.

Valérie Simard La Presse

Ses collections au pluriel, puisque chacune des enseignes aura la sienne. Celles-ci seront imaginées par Chloé Mérineau, directrice de création chez JCorp et complice de Véronique Cloutier depuis le lancement de sa marque, qui a été offerte dans les magasins L’Aubainerie entre 2010 et 2019.

La marque Véro est née de l’idée d’offrir ce que Véronique Cloutier porte au quotidien : des vêtements pratiques et confortables tels que des chemisiers, jeans, cardigans et robes simples.

Fondé en 1965 à Saint-Hyacinthe, le Groupe Marie Claire possède 300 boutiques au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Soulignons que l’enseigne Claire France est dédiée aux vêtements taille plus. Les pièces de Véro par Véronique Cloutier seront également offertes sur un nouveau site web, vero.ca.

Dans un communiqué, Véronique Cloutier s’est dite fière de collaborer avec cette « entreprise familiale de chez nous ». « Je les remercie d’embrasser ma vision et de me faire une petite place dans leurs nombreuses boutiques, a-t-elle déclaré. Leur présence dans chaque région me permettra de joindre les fidèles de la collection Véro partout au Québec. »

« Nous sommes heureux de cette association qui s’est bâtie de façon toute naturelle pour nous, a ajouté Stéphanie Lafrance, actionnaire et directrice développement de produits pour le Groupe Marie Claire. Nous partageons avec Véro les mêmes valeurs d’authenticité, de proximité et de respect. Nos clientes ayant toujours été au centre de nos décisions, nous avons voulu les surprendre avec cette nouvelle collection, pour laquelle Véro et Chloé ont eu carte blanche. Le résultat est juste parfait ».

La date de lancement de ces nouvelles collections n’a pas été précisée.