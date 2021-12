(Milan) Les stylistes italiens Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont annoncé mardi soutenir la prochaine collection de Miss Sohee, une jeune designer sud-coréenne qui a déjà habillé des icônes comme Cardi B et Miley Cyrus en passant par Bella Hadid.

Agence France-Presse

« La méthode artisanale, l’attention portée au moindre détail et l’étude des formes et des volumes » de Miss Sohee ont des « liens forts avec l’approche esthétique et créative » de Dolce & Gabbana, commente le duo dans un communiqué.

La prochaine collection de Sohee Park sera présentée en février 2022 à l’occasion de la Fashion Week femme à Milan, avec le soutien de Domenico Dolce et Stefano Gabbana qui mettront à sa disposition leurs locaux.

La marque de fabrique de cette créatrice de mode de 25 ans basée à Londres est ses robes volumineuses assorties de longues traînes et des crinolines aux couleurs pastel, avec des clins d’œil au cinéma hollywoodien.

« J’ai toujours été intriguée par les vieilles choses, comme les vêtements vintage et les meubles anciens », a expliqué dans un entretien avec le magazine Vogue Sohee Park qui « voit du potentiel dans le classique et l’intemporel ».

« Le développement durable est une responsabilité pour les créateurs émergents », a-t-elle en outre relevé. « C’est pourquoi je suis attirée par la haute couture — il n’y a pas de production de masse et on n’utilise que ce qui est nécessaire. »