Mode et beauté

Chanel célèbre l’artisanat de luxe

(Paris) Des broderies d’exception façon graffiti et des looks urbains agrémentés de plumes et paillettes : Chanel a célébré mardi l’artisanat de luxe dans un défilé au 19 m, un nouvel espace aux portes de Paris qui veut réunir le meilleur de ces métiers.