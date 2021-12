La carrière du jeune designer montréalais Émile Racine a été propulsée sur la scène internationale dernièrement : le rappeur américain Lil Nas X est fan de ses vêtements et chaussures plateformes extravagantes.

Olivia Lévy La Presse

« C’est incroyable », lance Émile Racine lors de notre rencontre dans son petit atelier de Montréal où il s’est installé en septembre. « Avant ça, je fabriquais mes chaussures dans mon demi-sous-sol de Notre-Dame-de-Grâce ! »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Émile Racine

C’est la styliste de Lil Nas X qui a trouvé les chaussures plateformes du Montréalais sur Instagram. « Le rappeur m’en a commandé et il les a portées lors de son passage à l’émission Saturday Night Live, en mai dernier. Le succès a été instantané. Nous avons reçu depuis des commandes d’autres artistes américains », raconte le jeune designer de 26 ans. Des artistes comme Dorian Electra et le DJ et animateur Kerwin Frost portent la marque Racine, qui a été créée il y a à peine six mois avec son ami Nathan A. Scuderi. En plus des chaussures, la marque comprend des vêtements et des accessoires.

PHOTO FOURNIE PAR RACINE Lil Nas X à Saturday Night Live, avec les chaussures Racine

PHOTO FOURNIE PAR RACINE Lil Nas X est habillé par Racine des pieds à la tête pour l’émission de Kerwin Frost.

PHOTO FOURNIE PAR RACINE Dorian Electra pour la couverture de son plus récent album 1 /3





Diplômé en design industriel de l’Université de Montréal, Émile Racine a développé le concept de ses chaussures lors de son projet de fin d’études à Barcelone, en Espagne. « Mon inspiration vient de la musique rave, dit-il. Mes chaussures plateformes sont modulaires, elles se divisent en plusieurs pièces. On peut enlever et remplacer la semelle. J’ai mis au point le processus de fabrication avec des imprimantes 3D. Ce sont des pièces d’art que je fais sur mesure. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Nathan A. Scuderi et Émile Racine dans leur atelier de Montréal.

Lil Nas X est devenu l’ambassadeur de notre marque. On travaille avec sa styliste afin de lui fournir des ensembles. Nathan A. Scuderi, directeur des opérations et responsable du marketing de Racine

« Tout va très vite. Alors que des grandes marques payent les artistes comme Lil Nas X pour une publication sur Instagram [il a 12 millions d’abonnés], il le fait gratuitement pour nous, car il croit en notre talent », souligne-t-il.

Racine X Parachute

Racine vient également de ressusciter la marque Parachute. Dans le cadre de l’exposition Parachute – Mode subversive des années 80, présentée au Musée McCord, Racine a créé trois produits qui sont vendus en quantité limitée dans la boutique du musée. Racine X Parachute comprend une ceinture qui peut aussi être portée en bandoulière, une pochette noire modulaire et un chapeau de style militaire. « Nous avons des points communs avec Parachute, le style underground et innovant, tout comme les artistes internationaux qu’on habille. On est très fiers de collaborer avec Parachute à travers cette exposition et de combiner les années 1980 à 2021 », explique Nathan A. Scuderi.

PHOTO FOURNIE PAR RACINE Chapeau de style militaire, 45 $, Racine X Parachute, en vente à la boutique du Musée McCord

PHOTO FOURNIE PAR RACINE Ceinture, 70 $, et pochette, 30 $, de la mini-collection Racine X Parachute, à la boutique du Musée McCord 1 /2



On peut aussi se procurer des hoodies, chaussures plateformes, t-shirts, pantalons et accessoires sur le site web de Racine, qui sera traduit en français sous peu, promet Nathan. « On est une très jeune entreprise. Pour l’instant, 90 % de notre clientèle est américaine… mais nous sommes de fiers Montréalais. »

Émile Racine et Nathan A. Scuderi ont des idées et des projets plein la tête et veulent faire croître leur entreprise. « Nous sommes une agence de design industriel. On pourrait créer du mobilier dans les prochaines années, pourquoi pas, lancent-ils. On est ouverts à tout ! Nous sommes de vrais créatifs, tout est fabriqué à Montréal dans notre atelier, et on se dit que tout est possible ! »