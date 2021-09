La joueuse de tennis Naomi Osaka et le rappeur Cordae. Naomi Osaka a osé une coiffure très originale et une robe Louis Vuitton.

Annulé en 2020 pour cause de pandémie, le Gala du Met a fait place à la jeunesse, lundi soir, avec ses quatre coprésidents d’honneur : l’acteur Timothée Chalamet, la chanteuse Billie Eilish, la joueuse de tennis Naomi Osaka et la poétesse Amanda Gorman.

Olivia Lévy La Presse

Cet évènement-bénéfice pour le Costume Institute du Metropolitan Museum de New York a pour thème la mode américaine et lance officiellement l’exposition In America : A Lexicon of Fashion qui sera présentée dès le 18 septembre.

En plus des vedettes et des habitués des tapis rouges, les Québécois Leylah Fernandez et Félix Auger-Aliassime ont aussi assisté à l’évènement à la suite de leur passage aux Internationaux des États-Unis.