Les Essentiels et Quartz Co. désormais dans la même famille

Quartz Co. et WANT Les Essentiels, deux acteurs importants du secteur des vêtements et accessoires haut de gamme au Québec, se retrouvent maintenant dans la même famille. Les frères Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert, propriétaires des manteaux Quartz Co., ont annoncé cette semaine l’acquisition de WANT Les Essentiels, entreprise reconnue pour ses sacs, chaussures et accessoires pour la maison.