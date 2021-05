Mode et beauté

Gala du Met

Billie Eilish et Timothée Chalamet parmi les co-présidents

(New York) Le gala du Met jouera cette année la carte de la jeunesse et de la diversité, avec quatre co-présidents tous âgés de moins de 30 ans, de la chanteuse Billie Eilish à l’acteur Timothée Chalamet, en passant par la poétesse Amanda Gorman et la joueuse professionnelle de tennis Naomi Osaka.