Les dernières nouvelles de la mode locale

Olivia Lévy

La Presse

En vedette

Suitablee, des complets sur mesure en utilisant l’intelligence artificielle

Fondée par les frères Jean-Sébastien et Jérémie Siow, Suitablee est une entreprise montréalaise qui conçoit des complets sur mesure pour hommes. Sa particularité ? L’utilisation de l’intelligence artificielle, qui simplifie tout le processus de la conception du complet sur mesure, car tout peut maintenant se faire en ligne avec une grande précision.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Suitablee offre un système de mesures sans contact, grâce à la technologie infrarouge d’un scanneur corporel.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les prix des complets, veste et pantalon, débutent à 775 $.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE L’utilisation de l’intelligence artificielle simplifie tout le processus de la conception du complet sur mesure.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Il est aussi possible d’aller à l’atelier, situé dans le Vieux-Montréal.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Il faut compter de 3 à 4 semaines pour la confection, mais ce sera bientôt 10 jours. 1 /5









« Il suffit de répondre à 12 questions (taille, poids, longueur des bras, etc.) et notre algorithme permet d’obtenir de cette façon des mesures très précises pour pouvoir créer votre complet sur mesure », assure en entrevue Jean-Sébastien Siow. « Au fil des années, on a scanné des milliers de corps. On a donc accumulé des milliers de données qui nous permettent de trouver les coupes les mieux ajustées pour les différentes morphologies », précise le cofondateur de l’entreprise.

Évidemment, il est toujours possible d’aller à l’atelier, situé dans le Vieux-Montréal. « Avec la pandémie, ce qui nous avantage, c’est qu’on offre un système de mesures sans contact, grâce à la technologie infrarouge de notre scanneur corporel. On fait un 360 ° et on est capables d’avoir toutes les dimensions de votre corps. On choisit ensuite le tissu, laine ou soie, la couleur, le style du costume, les boutons, les intérieurs », explique Jean-Sébastien Siow. Ce dernier n’était jamais satisfait des complets sur mesure qu’il achetait alors qu’il était ingénieur et consultant. « Je trouvais le processus trop long (deux ou trois rencontres à l’atelier), peu abordable, et il y avait toujours de nombreuses imperfections, dans la confection ou dans les mesures. C’est là que je me suis dit : on peut faire mieux, moins cher, et on peut simplifier le processus. C’est comme ça que nous avons eu l’idée, mon frère et moi », raconte-t-il.

« Je suis né à Montréal, je suis d’origine vietnamienne et chinoise. Mes parents m’ont toujours poussé à faire des études sérieuses. Ce que j’ai fait en devenant ingénieur. C’est un risque de se lancer en affaires, nos parents n’étaient pas rassurés, mais ils nous ont soutenus, mon frère et moi », raconte le chef d’entreprise.

Les prix des complets, veste et pantalon, débutent à 775 $. Il faut compter de 3 à 4 semaines pour la confection, mais ce sera bientôt 10 jours, promet Jean-Sébastien Siow. « Avec le télétravail, on nous demande des tissus très légers qui s’étirent et qui se transportent facilement. Nos clients ont de 25 à 50 ans, ils sont de Montréal, de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la côte est américaine. Ils se font faire des complets pour le travail, évidemment, mais aussi pour des évènements comme un mariage. »

https://suitablee.com/fr/accueil

Nouveauté

Shangri-La, des sandales colorées pour l’été !

PHOTO FOURNIE PAR HOTELMOTEL Sandales Shangri-La, offertes en prévente à 290 $

PHOTO FOURNIE PAR HOTELMOTEL Les sandales Shangri-La, offertes en prévente à 290 $

PHOTO FOURNIE PAR HOTELMOTEL Les sandales Shangri-La, offertes en prévente à 290 $ 1 /3





La marque montréalaise HotelMotel lance une campagne de prévente pour ses nouvelles sandales d’été, qui portent le nom de Shangri-La, un nom qui évoque l’exotisme et des paysages merveilleux. Du 1er au 15 mai, les 25 premières paires sont offertes au prix de 290 $ au lieu de 390 $. Les sandales sont entièrement fabriquées à la main par les deux créatrices, Nikki Jessup et Corinne Bourget, qui travaillent avec le plus grand soin, côte à côte, dans leur atelier du Mile End. Les sandales légères et coussinées sont en cuir et, petit détail, la courroie arrière est réglable par une boucle pour un meilleur ajustement. Les sandales sont offertes en cinq couleurs, vert, pistache, jaune, lilas et noir. HotelMotel est une marque qui séduit par son minimalisme et sa matière première, le cuir, qui est d’une grande qualité. De jolis sacs et portefeuilles vous feront de l’œil lors de votre visite sur son site web !

www.atelierhotelmotel.com

À découvrir

C’est le printemps chez Louve Design

PHOTO FOURNIE PAR LOUVE DESIGN Robe Boho, 87,50 $, Louve Design

PHOTO FOURNIE PAR LOUVE DESIGN Veste en tweed, 135 $, Louve Design

PHOTO FOURNIE PAR LOUVE DESIGN Jupe à élastique, 65 $, Louve Design 1 /3





Louve Design est une marque québécoise de vêtements pour femmes qui s’est donné pour mission depuis 2009 de concevoir des collections qui ont du style, fabriqués de manière éthique et responsable. Pari réussi ! Ainsi, en cette saison printanière, on trouve une jolie veste en tweed, une jupe ajustée à élastique qui flatte la silhouette, des robes de style boho qu’on appréciera pendant les journées chaudes d’été, tout comme les chemises à motifs et les kimonos colorés. À noter que tous les vendredis, la marque lancera des nouveautés sur son site web, des robes d’été, des shorts et des pantalons en lin. La fondatrice de Louve Design, Véronique Goulet, propose des vêtements fabriqués à Victoriaville en petites quantités avec l’objectif de garder les prix abordables.

www.louvedesign.com

Collection

Coup de cœur pour une robe Frank and Oak

PHOTO FOURNIE PAR FRANK AND OAK Robe vert tendre, 119 $

PHOTO FOURNIE PAR FRANK AND OAK Robe t-shirt, 69,50 $

PHOTO FOURNIE PAR FRANK AND OAK Bermuda en tissu chino pour hommes, 79,50 $

PHOTO FOURNIE PAR FRANK AND OAK Pantalon Commuter, 119 $ 1 /4







Et voici un coup de cœur ! Cette robe légère en lyocell, fibre douce et écologique, sera certainement l’indispensable de notre été. D’un joli vert tendre, cette robe de Frank and Oak est à la fois décontractée et chic, et peut se porter avec des sandales ou des baskets. La marque propose aussi ce printemps des robes t-shirts en coton biologique de différentes couleurs et le pantalon « Commuter », adapté au vélo (pour hommes également), conçu dans un tissu très extensible avec une bande réfléchissante sur l’ourlet du pantalon. Pour les hommes, Frank and Oak lance de nouvelles chemises légères en lin, des bermudas en tissu chino classiques, ainsi que des t-shirts ajustés en coton, qui font partie des articles les plus populaires de la marque.

www.frankandoak.com

Collaboration

Holt x Antoine Tava à L’espace Holt

PHOTO FOURNIE PAR HOLT RENFREW La boutique éphémère L’espace Holt présente sa nouvelle collaboration réalisée avec l’artiste montréalais Antoine Tava.

La boutique éphémère L’espace Holt présente jusqu’au 25 mai sa nouvelle collaboration réalisée avec l’artiste montréalais Antoine Tava, que l’on connaît pour ses impressionnantes murales colorées qui font partie du paysage urbain de Montréal. Le muraliste, peintre et designer signe ici sa première collection de style streetwear pour Holt Renfrew Ogilvy. On y trouve 50 pièces, peintes à la main par l’artiste, des vestes en jean, de nombreux cotons ouatés et casquettes qui portent sa signature : des cœurs dégoulinants qui, selon l’artiste, existent en chacun de nous. Antoine Tava s’inspire également du pop art, de la culture hip-hop et des personnages de dessins animés.

www.holtrenfrew.com