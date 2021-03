Enfin, le beau temps arrive – et avec lui, ces envies de porter les dernières tendances mode printemps-été. Quels tissus, couleurs et imprimés volent la vedette cette année ? Comment les adopter ? Explications et suggestions.

Maude Goyer

Collaboration spéciale

La tendance

Plus vive que le magenta ou le fuchsia, l’une des couleurs de la saison est le rose bonbon, une teinte qui fait penser à la gomme balloune… ou à la barbe à papa. « C’est une couleur vraiment importante pour la prochaine saison et la tendance est très forte, confirme Marie-Chantal Milette, experte en couleurs et fondatrice de l’agence Kryptonie. Le rose, dans l’industrie du vêtement, c’est la fraîcheur et l’expression de soi. »

L’Institut des couleurs Pantone a d’ailleurs nommé quatre roses parmi la palette des coloris les plus tendances pour le printemps et l’été 2021, dont un rose électrique (18-2350 Boudoir Red) et un rose tiré d’un conte de fées (14-2116 Fairy Wing). Mme Milette rappelle que le fameux rose vintage (13-520 Rose Quartz), aussi appelé vieux rose ou rose millénial, est très populaire depuis cinq ans déjà. « Il va peut-être céder sa place au jaune, couleur non genrée par excellence », avance-t-elle.

Selon Ryma Brixi, styliste chez Hébert + Brixi, le rose est omniprésent, du pastel au rose électrique. « C’est LA couleur, dit-elle. Et c’est pour moi synonyme de féminité, de douceur, de romantisme… Mais aussi, ça parle du fait que les femmes sont prêtes à s’assumer, à mordre dans la vie, à sortir de la torpeur. »

Pourquoi maintenant ?

Qui dit rose dit légèreté, joie et espoir, croit la spécialiste de la couleur Marie-Chantal Milette. « On a eu une année difficile, souligne-t-elle, et comme lors du krach boursier de 1929, après une année difficile, le brun est tendance, car on veut s’enraciner. Ensuite, c’est le jaune qui revient, car c’est une couleur lumineuse qui symbolise l’optimisme. Puis, quand on se sent mieux, qu’on veut créer et qu’on est prêts à rebâtir, c’est le mauve. Je prédis d’ailleurs que cette couleur aura la cote en 2022 ! »

En chemin vers le mauve, le rose est un appel à l’optimisme et au renouveau.

On est tannés d’être sécurisés avec le brun, on veut du pétillant ! Marie-Chantal Milette, spécialiste de la couleur

Pour Catherine Hébert, styliste chez Hébert + Brixi, ce n’est pas un hasard si le rose se trouve dans les couleurs chouchous après un an de pandémie. « On a besoin de se sentir exister, d’être apaisés et de guérir, note-t-elle, et j’associe le rose à ça. »

Où la voit-on ?

Partout ! Chez les grands détaillants comme Simons, Old Navy, Zara, La Baie, Dynamite, H&M, tout comme dans les derniers défilés de mode, le rose vole la vedette. Les fashionistas et influenceurs mode se sont aussi approprié la tendance, comme la célèbre styliste et blogueuse italienne Chiara Ferragni, qui s’est affichée récemment sur son compte Instagram avec un cardigan rose bonbon en cachemire.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @CHIARAFERRAGNI Chiara Ferragni

Chez les designers, le rose est très prisé également : on le voit dans les collections d’Alberta Ferretti, Marc Jacobs, Jacquemus, Isabelle Marant, Chanel, Dolce & Gabbana et Valentino, pour ne nommer que ceux-là. « Ça va des chaussures au sac à main, en passant par le linge mou comme les sweatpants », précise Mme Hébert.

Comment la porter ?

Facile à porter, le rose bonbon ? Oui, à condition de bien doser, croient les stylistes Ryma Brixi et Catherine Hébert. « Pour éviter de faire un faux pas, il faut faire attention au look total rose, qui peut faire Barbie, surtout si on est une blonde au teint clair et aux yeux bleus », rappelle Mme Hébert.

Commencer par un veston rose, porté par-dessus un t-shirt et avec un jeans, est une belle idée, simple et accessible. Le cardigan à maille côtelée, coupé court, est une autre option intéressante. « On peut aussi y aller pour un accessoire comme une belle sandale d’été rose ou un sac à main, dit Mme Brixi. On peut jouer avec le maquillage, un rouge à lèvres rose bonbon ou du fard à paupières rosé, particulièrement joli sur des yeux bruns. »

Et si on veut se lancer, on ose la mèche rose dans les cheveux, une tendance observée par les deux expertes mode.