Bethany Williams, jeune Britannique de 31 ans écolo et engagée, a recyclé des couvertures pour concevoir des manteaux unisexes colorés dans le cadre d’une collection réalisée exclusivement pour les magasins haut de gamme Selfridges.

(Londres) La Fashion Week de Londres a débuté vendredi dans un format 100 % virtuel, les défilés avec public étant proscrits dans un pays en plein confinement en raison de la pandémie de COVID-19.

Pauline FROISSART

Agence France-Presse

L’an dernier à la même époque, des milliers de personnes avaient afflué pour voir les créations de Victoria Beckham ou Vivienne Westwood, juste avant que la pandémie ne frappe le Royaume-Uni.

Cette fois-ci, pas de coude-à-coude pour se montrer au premier rang : chacun pourra suivre l’évènement depuis le confort de son foyer.

Autre changement, cette Fashion Week n’est plus dédiée à la mode féminine, mais se veut désormais « gender fluid ».

Une tendance illustrée à la perfection par Harris Reed, 24 ans, jeune espoir qui a tapé dans l’œil de vedettes comme le chanteur Harry Styles. L’ex-membre du groupe de pop britannique One Direction a posé pour une couverture remarquée du magazine Vogue de décembre dernier portant l’une de ses créations superposant smoking et jupe cerceau.

Pour sa première collection après l’obtention de son diplôme de la prestigieuse école Central Saint Martins, en pleine pandémie, Harris Reed a présenté jeudi six looks flamboyants, s’amusant à brouiller la frontière entre masculin et féminin.

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO Une création de Bethany Williams

Bethany Williams, jeune Britannique de 31 ans écolo et engagée, a, elle, recyclé des couvertures pour concevoir des manteaux unisexes colorés dans le cadre d’une collection réalisée exclusivement pour les magasins haut de gamme Selfridges.

Parmi les premiers à ouvrir le bal vendredi, le vétéran de la mode Paul Costelloe a célébré ses 35 ans de participation à la Fashion Week de Londres. Le styliste à la double nationalité britannique et irlandaise s’est replongé dans ses débuts, la fin des années 1960 à Paris, avec des couleurs fortes, ocre, orange et bleu.

Le Turc installé à Londres Bora Aksu est resté fidèle au format du défilé, filmé dans le décor du musée d’art londonien Tate Britain. Les mannequins y ont dévoilé de longues robes romantiques, laissant une grande place à la broderie. Des silhouettes inspirées par la France révolutionnaire et la mathématicienne et physicienne Sophie Germain qui avait tenté de se faire une place dans un monde très masculin.

« L’isolement de Sophie lui a permis de trouver les idées qui la guideraient pour le reste de sa vie. De cette façon, elle m’a montré que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l’espoir, si on choisit de le chercher », a expliqué Bora Aksu.

Impact du Brexit

Parmi les collections les plus attendues, la marque britannique Burberry, connue pour son emblématique trench sans cesse revisité, présentera lundi une collection masculine automne/hiver 2021 pensée par le directeur créatif italien Riccardo Tisci.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE VICTORIA BECKHAM Victoria Beckham a choisi de présenter ses créations quelques jours avant la Fashion Week de Londres. Cette collection se veut « optimiste, mais réaliste ».

L’ex-Spice Girl reconvertie styliste Victoria Beckham a quant à elle choisi de présenter ses créations quelques jours avant la Fashion Week de Londres. Cette collection se veut « optimiste, mais réaliste », a-t-elle expliqué.

Malgré la pandémie, « les gens veulent toujours s’habiller », selon Victoria Beckham, « mais il y a un besoin de confort » et un « sentiment de protection », reflété dans certaines pièces aux détails militaires. Les imprimés de fleurs ou de poissons rouges apportent une légèreté qui tranche avec un sombre contexte pour la mode britannique, qui subit le double impact de la pandémie et du Brexit.

Le secteur de la mode britannique emploie plus de 890 000 personnes et a contribué en 2019 à hauteur de 35 milliards de livres au PIB du Royaume-Uni.

Début février, des centaines de personnalités de la mode, dont les mannequins Twiggy et Yasmin Le Bon, ont signé une lettre ouverte publiée par l’organisme Fashion roundtable alertant le gouvernement du risque que le secteur soit « décimé » à cause du Brexit, qui complique la circulation des personnes et des marchandises, cruciale pour cette industrie très internationale.

Pour accroître la visibilité des jeunes talents, le British Fashion Council, qui représente cette industrie, a noué un partenariat avec le réseau social TikTok. Le BFC s’est aussi allié avec Clearpay, un groupe spécialiste du « Buy now pay later » (« Achetez maintenant, payez plus tard ») proposant des solutions pour régler en plusieurs fois sans frais en ligne.