Les dernières nouvelles de la mode locale.

Olivia Lévy

La Presse

Les joyeux foulards de Princesse & Dragon

« Le plaisir de porter un foulard », c’est ce que souhaite transmettre France Dechberry, créatrice de Princesse & Dragon, une marque de luxueux foulards faits à partir de matières naturelles telles la laine de mérinos.

« Été comme hiver, un foulard, ça protège du soleil ou du froid, c’est agréable, mais c’est surtout tellement élégant. Ça change tout ! Un t-shirt, un foulard, et on est habillé ! », confie la créatrice en entrevue téléphonique. « C’est ce qui va faire la différence dans notre allure, dit-elle. Et il ne faut pas oublier l’importance de porter de belles matières parce que le foulard reste vaporeux et chic. »

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR PRINCESSE & DRAGON Foulard Aube, marron chaud, 140 $

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR PRINCESSE & DRAGON Foulard Aube, violet et jaune, 140 $

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR PRINCESSE & DRAGON Foulard Aube, rouge et jaune vif, 140 $

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR PRINCESSE & DRAGON Foulard Poppy bleu, 85 $

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR PRINCESSE & DRAGON Foulard Akenya, rouge et safran, 140 $ 1 /5









Cette fière Montréalaise s’inspire de ses nombreux voyages à travers le monde pour créer ses collections. Elle a vécu à titre d’expatriée en Espagne, au Mexique, en Chine et en Malaisie, puis elle est revenue à Montréal, sa ville natale.

« Je m’inspire un peu de tout, des souvenirs de voyage, des couleurs des marchés des différentes villes, puis je dessine dans mon atelier, ici, des motifs, des formes géométriques et abstraites », explique France Dechberry. Dans ses collections, on retrouve des couleurs lumineuses comme le mauve, le jaune, le vert lime, le rouge, le turquoise et le rose, qui font aussi du bien au teint.

France Dechberry aime les couleurs vives et les contrastes, d’où le nom Princesse & Dragon. « Ce sont mes deux filles, qui ont 18 et 17 ans. Elles sont si différentes ; la première, Émilie, est une vraie princesse, et la deuxième, Anaïs, c’est un vrai dragon. Ce sont deux personnalités singulières et comme j’adore travailler avec les contrastes de matières et de couleurs, j’ai appelé mon entreprise Princesse & Dragon. » Une entreprise qui a beaucoup évolué depuis sa création en 2010 puisqu’elle a débuté par la conception d’accessoires pour enfants. « Les gens me demandaient toujours de faire une version pour adultes, alors finalement, je me suis concentrée sur les foulards, parce qu’il est essentiel dans notre garde-robe. »

Après la laine de mérinos, elle lance ce printemps des foulards 100 % coton, doux et faciles d’entretien. D’ici là, on peut toujours s’envelopper dans un doux foulard coloré pour la Saint-Valentin !

> Consultez le site de Princesse & Dragon

Premier pantalon pour hommes de Rose Buddha

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Pantalon Appalaches, Rose Buddha, 110 $

Les hommes le réclamaient, alors le voici : le premier pantalon écologique signé Rose Buddha. Le modèle « Appalaches » est fait de Tencel, une fibre écoresponsable douce comme tout, qui est aussi une matière respirante. Ce pantalon fait à la main, au Québec, saura vous tenir au chaud. Rappelons que Rose Buddha est une entreprise québécoise de vêtements écoresponsables et éthiques fondée par Madeleine Arcand et Maxime Morin. Elles proposent aussi pour une Saint-Valentin écolo différents modèles de leggings faits de bouteilles de plastique recyclées.

> Consultez le site de Rose Buddha

Un sac WANT x One Drop

PHOTO FOURNIE PAR ONE DROP Sac RePair, 30 $

La marque WANT Les Essentiels s’associe avec la Fondation One Drop et lance le sac RePair. Ce cabas très pratique est fait de coton issu de matériaux d’archives, ce qui signifie que dans le processus de production, on a réduit les déchets et, surtout, on a donné une seconde vie au tissu. Pour chaque sac vendu au prix de 30 $, 10 $ (100 % des profits) seront remis à l’organisme One Drop, dont la mission depuis 2007 est d’assurer aux communautés les plus vulnérables un accès à l’eau potable et à des services d’assainissement adéquats.

> Consultez le site de One Drop

Un catalogue hivernal Puces Pop

PHOTO FOURNIE PAR PUCES POP Puces Pop présente son édition hivernale sous forme de catalogue virtuel.

Puces Pop présente son édition hivernale sous forme de catalogue virtuel. Ainsi, plus de 70 artisans locaux sont répertoriés. On y retrouve des vêtements, des accessoires, des bijoux, des illustrations, des produits pour le corps et des articles de décoration pour tous les goûts et toutes les bourses. Les romantiques trouveront aussi des idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Parmi les créateurs, on compte Miss Cocotte, Minuit Metal, Club Pastel, Sophie Linh Tran, Lidia et Ronron.club. Le catalogue est disponible en ligne jusqu’au 1er mars.

> Consultez le site de Puces Pop