Les dernières nouvelles de la mode locale

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Valérie Simard

La Presse

En vedette : ces souliers sont faits pour redonner

Originaire d’Iran, Elle AyoubZadeh est arrivée au Canada il y a plus d’une décennie et vit à Toronto. En 2015, elle a fondé Zvelle, une marque de chaussures haut de gamme qui porte le désir de combiner design fonctionnel, qualité et conscience sociale, avec des créations élégantes et intemporelles qui ne se plient pas à la « dictature de la mode ». Tous ses souliers et ses sacs en cuir sont fabriqués dans une petite manufacture italienne multigénérationnelle.

PHOTO TIRÉE DU WEB Le modèle d’escarpins AVA, qui a fait connaître la marque Zvelle en 2016. Prix : 225 $.

PHOTO TIRÉE DU WEB Les ballerines avec bride arrière Rayna sont proposées dans plusieurs couleurs. Prix : 225 $.

PHOTO FOURNIE PAR ZVELLE Les sacs à main sont un nouveau produit proposé par Zvelle. Sur la photo, le modèle Forough en rose, qui peut se porter en bandoulière grâce à l’ajout d’une sangle. Prix : 695 $.

PHOTO TIRÉE DU WEB Zvelle propose plusieurs modèles de sandales pour la belle saison, dont le modèle Xin, ici en bronze. La découpe au laser est inspirée par le symbole perse pour le chiffre 5.

PHOTO FOURNIE PAR ZVELLE Avec sa poignée asymétrique, le sac à main Ray a beaucoup de style. Prix : 655 $.

PHOTO TIRÉE DU WEB À la fois ludique et élégant, le modèle Noor est muni de jolies breloques à la cheville. Prix : 175 $ 1 /6











La marque canadienne a beaucoup fait parler d’elle en 2016, alors que Sophie Grégoire Trudeau avait porté les escarpins AVA, un modèle spécialement créé pour elle lors d’un dîner officiel à la Maison-Blanche en compagnie du couple Obama. « C’était vraiment un moment spécial pour moi, en tant que designer, femme, entrepreneure, Canadienne et immigrante ! À l’époque, je ne produisais même pas de modèles à talons aussi hauts, car ma philosophie a toujours été d’allier fonction et performance. Mon but n’a jamais été d’être une marque cool, mais solide », se remémore Mme AyoubZadeh.

Rapidement, l’évènement lui apporte beaucoup d’attention médiatique. Elle se fait solliciter par des stylistes de stars afin de créer d’autres modèles sur mesure pour des célébrités, ce qui lui donne l’occasion de pousser sa créativité et de s’exprimer plus que jamais avec des modèles qui intègrent des couleurs vives, des breloques ou même des pompons. Mais depuis deux ans, l’entrepreneure a senti le désir de revenir à l’essence même de son entreprise, de délaisser l’univers glamour des tapis rouges pour chausser des femmes « ordinaires », peut-être, mais extraordinaires à ses yeux. « Pour moi, il n’y a pas de plus grand compliment qu’une femme qui me fait confiance et achète mes chaussures en ligne », lance-t-elle, ajoutant : « Le monde n’a pas besoin d’une autre paire de chaussures inconfortables ou de milliers de chaussures ; juste une paire, élégante, et de qualité. »

Alors que la crise frappe son entreprise, comme bien d’autres, elle a voulu aussi contribuer à amener un peu de joie dans cette période sombre. Elle s’est donc donné la mission d’offrir des paires de chaussures à des femmes qui sont au front dans le domaine de la santé – plus de 400 paires ont été envoyées à ce jour, au Canada et aux États-Unis. Parallèlement, elle offre depuis quelques semaines un rabais de 30 % sur tous ses modèles en utilisant le code « Healthcare Heroes ». Une bonne raison pour aller fouiner sur la boutique en ligne de Zvelle.

Collaboration : Atelier Murri et Youloune lancent Histoires d’un confinement

PHOTO FOURNIE PAR ATELIER MURRI Le t-shirt « Rester chez soi », avec l’illustration de Youloune, tiré de la collection Histoires d’un confinement d’Atelier Murri, 25 $

PHOTO FOURNIE PAR ATELIER MURRI Le t-shirt « Prendre soin des plantes », Atelier Murri x Youloune, 25 $

PHOTO FOURNIE PAR ATELIER MURRI Une pièce de la collection printemps-été de Murri : le haut en lin Aumond, vendu 75 $ 1 /3





Tout ce temps passé à la maison laissera des souvenirs indélébiles, comme ces dessins brodés réalisés par l’illustratrice montréalaise d’origine française Youloune pour la collection spéciale Histoires d’un confinement d’Atelier Murri. Les trois illustrations qu’elle a créées montrent des scènes du quotidien en confinement. Elles sont imprimées, puis brodées, sur des t-shirts ou des chandails à manches longues faits d’un mélange de coton biologique et de polyester recyclé. Des sacs fourre-tout et des illustrations sont aussi offerts. Offerte présentement en précommande, la collection capsule prend la forme d’une campagne de sociofinancement sur la plateforme Ulule. L’entreprise remettra 8 % des ventes de cette collection à la Fondation Le Chaînon.

Les designers derrière Atelier Murri, Selma Casals et Lambert Perera Cortes, présentent également les collections estivales de vêtements et chaussures écoresponsables de leurs marques Murri, Roew et Brun. Soucieux d’utiliser des matériaux respectueux de l’environnement, le couple barcelonais, qui est établi à Montréal depuis un peu plus d’un an, utilise notamment, pour la fabrication des talons de ses chaussures, des noyaux d’avocats, de la gomme recyclée et du vinobio, un cuir à base de déchets de raisins utilisés dans le processus de vinification. La réouverture de leur boutique, située rue Rachel Est, à Montréal, est prévue pour le 26 mai.

À découvrir : Arianne, un achat local depuis 1947

PHOTO TIRÉE DU WEB La marque québécoise Arianne est reconnue au-delà de nos frontières pour ses pièces de lingerie et vêtements de détente.

La marque Arianne est une marque d’ici reconnue pour ses collections de lingerie et de vêtements de détente. Une marque qui a de l’histoire : cette entreprise familiale, qui a vu trois générations s’y succéder, a été fondée en 1947. Elle compte une trentaine d’employés, produit tous ses articles au Québec, et s’inscrit à l’inverse de la tendance du « fast fashion » avec des pièces intemporelles, fabriquées avec des matières de qualité et confortables. Arianne a réussi à percer le marché international et vend ses créations aux États-Unis, mais aussi au Japon et en Australie. Jusqu’au 31 mai, la marque offre 35 % de rabais sur les achats, en utilisant le code #FaitAuQuebec.

Nouvelle collection : Liligraffiti célèbre la nature

PHOTO FOURNIE PAR LILIGRAFFITI Le t-shirt « Chic planète », Liligraffiti, 34 $, offert en ligne

La marque montréalaise de papeterie Liligraffiti ajoute de nouvelles cordes à son arc avec sa nouvelle collection printemps-été, qui rend hommage à la nature. Deux articles y sont mis de l’avant, soit un nouveau t-shirt « Chic Planète » pour femmes (34 $), sérigraphié à Montréal et fabriqué au Guatemala par l’entreprise American Apparel dans des ateliers responsables, et un tote bag en coton « Le pouvoir des fleurs » (21 $), entièrement fabriqué et sérigraphié au Québec. Les illustrations, très jolies, sont signées Marie-Laure Plano. Pour chaque t-shirt vendu, 1 $ sera reversé à la Société pour la nature et les parcs du Canada.

Mode enfantine : de jolis pyjamas à colorier

PHOTO FOURNIE PAR PLAYTIME PYJAMAS Les pyjamas à colorier sont offerts en trois imprimés. D’autres modèles devraient arriver en août prochain.

Les enfants ont épuisé toutes les feuilles blanches disponibles dans la maison ? Une nouvelle entreprise québécoise propose un nouveau support : des pyjamas ! Offerts en trois imprimés (sports, musique et desserts), dans des tailles allant de 2 à 9 ans, les pyjamas une-pièce de Playtime Pyjamas peuvent être coloriés, lavés puis coloriés encore et encore, avec des marqueurs lavables non toxiques conçus pour les tissus. L’entreprise a été fondée par deux mamans qui souhaitaient rendre l’heure du dodo plus attrayante pour les enfants. Elles proposent aussi des pyjamas de type costumes, assortis de jouets en peluche. Les produits sont vendus en ligne et la livraison est offerte partout au Canada. D’autres modèles devraient s’ajouter en août.