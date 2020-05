PHOTO CÉDRIC BONEL, FOURNIE PAR BRAVA THRIATHLON

La marque québécoise Brava Triathlon est l’affaire de deux passionnées du triathlon, Stéphanie Jamain et Jacinthe Lachapelle, qui ont voulu offrir des vêtements à leur goût pour les femmes. Leur nouvelle collection 2020 met en valeur cinq nouveaux imprimés qui se déclinent en plusieurs couleurs et motifs. Le tissu utilisé pour les maillots et cuissards est fabriqué avec des fibres italiennes et serait 20 % plus mince que ses comparables sur le marché, en plus d’offrir une grande respirabilité, une résistance au chlore et une protection solaire de 50+. Sur la photo, on voit la collection Colour Block : le maillot (155 $), les cuissards (150 $), les manchettes (48 $) et les chaussettes (24 $).