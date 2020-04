Fabriqués à partir de bouteilles de plastique recyclées, les nouveaux leggings de course de Rose Buddha sont offerts en trois couleurs. Prix : 125 $

Des leggings écoresponsables pour la course

Rose Buddha, entreprise québécoise connue pour ses leggings de yoga écoresponsables, vient de lancer une nouvelle collection conçue pour le jogging.

Valérie Simard

La Presse

Faits à partir d’un tissu plus épais et compressif, les pantalons de la collection Brave comptent cinq poches ainsi qu’une bande et un logo réfléchissants.

Fait intéressant, grâce aux trois points d’arrêt présents sur le pantalon, il est possible de le couper pour obtenir une longueur 7/8, capri ou 3/4.

Composés à 80 % de bouteilles de plastique recyclées, ce qui équivaut à 12 bouteilles par unité, les leggings sont fabriqués au Québec.

Cela faisait trois ans que Rose Buddha travaillait à développer des leggings conçus pour la course. Et voilà que leur lancement survient au moment où la course n’a jamais semblé aussi populaire.

> Consultez le site de Rose Buddha : https://myrosebuddha.com/