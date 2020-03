La marque montréalaise de manteaux véganes Noize lance pour la première fois une collection printanière.

Valérie Simard

La Presse

Pour le temps doux qui s’amène, Noize propose une variété d’imperméables, de coupe-vent et de manteaux matelassés et des vestes en faux cuir (polyuréthane), aux coupes tendance et aux couleurs vitaminées. Noize fait des manteaux pour hommes et pour femmes.

