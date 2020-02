Les dernières nouvelles de la mode locale

Olivia Lévy

La Presse

Des sacs en cuir polyvalents, faits à Montréal

PHOTO ALESSA MATTIA, FOURNIE PAR WEARSHOP Le sac à dos Mercato en brun cognac, 375 $.

PHOTO ALESSA MATTIA, FOURNIE PAR WEARSHOP Le sac ceinture Pitti, 270 $

PHOTO ALESSA MATTIA, FOURNIE PAR WEARSHOP Les modèles Meletti en kaki et en marron, 345 $ 1 /3





Gabriella Salvi est une jeune designer montréalaise qui a fondé la marque Wearshop, en novembre 2018. Son concept : créer des sacs à main en cuir, élégants et polyvalents, fabriqués à Montréal. « Mes sacs sont conçus pour les femmes actives de tous les âges. Ils sont très pratiques. Pour moi, c’est important de pouvoir les porter du matin au soir, qu’on se déplace en métro, en autobus, à pied, à vélo ou en auto. Il y a, par exemple, sur certains modèles, de discrètes poches où on peut glisser son ordinateur ou des documents », explique la créatrice en entrevue. Elle précise que sa démarche est éthique puisqu’elle utilise des cuirs véritables de « fins de rouleaux », morceaux qui sont très souvent jetés. « Je souhaite limiter le gaspillage et participer à l’économie circulaire ». Diplômée du Collège LaSalle, Gabriella Salvi a poursuivi ses études en Italie où elle a fait un stage chez Salvatore Ferragamo. De retour à Montréal, elle a notamment travaillé à titre de designer chez Fullum & Holt et chez Tristan. « À travers mes différentes expériences, j’ai toujours travaillé avec de formidables artisans et je souhaite les mettre en valeur, car mes sacs sont fabriqués ici, à Montréal, par des artisans qui sont pleins de talent. »

> Consultez le site de Wearshop

Grande vente de déménagement chez Canadian Hat et Harricana

Les ateliers de Canadian Hat et Harricana par Mariouche déménagent afin de passer de 9000 à 4000 pieds carrés. Pour l’occasion, les deux marques liquident leurs chapeaux, tuques, sacs et accessoires. C’est donc le bon moment pour faire des aubaines ! Rappelons que Canadian Hat, c’est 102 ans de chapellerie et que la marque Harricana par Mariouche, cumule 25 ans de fabrication d’accessoires de fourrure recyclée. « Aujourd’hui, on peut tout acheter en ligne, alors quand on se déplace, on veut vivre une véritable expérience et c’est ce qu’on va offrir aux clients avec la création d’une boutique-atelier qui aura pignon sur rue. On pourra voir comment on fabrique les chapeaux sur mesure. Avec tous les moules à chapeau qu’on a dans l’atelier, c’est vraiment impressionnant », explique Mariouche Gagné, vice-présidente et directrice de création des deux marques.

La vente se tient vendredi de 16 h à 20 h, samedi 22 février de 11 h à 17 h et dimanche 23 février de 14 h à 18 h.

4810, rue Jean-Talon Ouest, suite 409

> Consultez le site de Harricana

Des lunettes de soleil Bizou x Nana

PHOTO FOURNIE BIZOU Le modèle Positano

PHOTO FOURNIE BIZOU Le modèle Palm Spring

PHOTO FOURNIE BIZOU Le modèle Ko Tao

PHOTO FOURNIE BIZOU Le modèle Holbox 1 /4







La boutique Bizou lance une collection de lunettes de soleil en collaboration avec Marina Bastarache. Elle comprend six montures, pour six styles très différents (glamour, classique, minimaliste, etc.) inspirés des villes coup de cœur de l’animatrice et youtubeuse. Ainsi, vous avez le choix entre les lunettes Kenya, Palm Springs en Californie, Positano en Italie, Holbox au Mexique, Ko Tao en Thaïlande, et Notting Hill en Angleterre. La collection est offerte dès maintenant en ligne puis en boutique dès le 27 février. Chaque paire de lunettes est vendue 30 $.

> Consultez le site de Bizou

Vans x Sandy Liang

PHOTO FOURNIE PAR VANS La collection Vans x Sandy Liang comprend notamment des chaussures.

Vans s’associe avec la jeune designer new-yorkaise Sandy Liang et lance une collection de chaussures, vêtements et accessoires en édition limitée. Sandy Liang est une designer reconnue pour ses créations ludiques où elle mélange les matériaux et les couleurs, avec une touche de nostalgie. Avec cette collection pour Vans, elle s’est inspirée des années 90 et de son quartier natal Bayside, dans le Queens, pour créer de jolis imprimés ainsi que des coupes très décontractées. La collection est offerte dès aujourd’hui.

> Consultez le site de Vans

> Consultez le site de Sandy Liang (en anglais)

Cokluch Mini en mode printanier

PHOTO FOURNIE PAR COCKLUCH La nouvelle collection de Cokluch Mini comprend notamment des robes, combinaisons et shorts.

PHOTO FOURNIE PAR COCKLUCH La nouvelle collection de Cokluch Mini comprend notamment des robes, combinaisons et shorts.

PHOTO FOURNIE PAR COCKLUCH La nouvelle collection de Cokluch Mini comprend notamment des robes, combinaisons et shorts.

PHOTO FOURNIE PAR COCKLUCH La nouvelle collection de Cokluch Mini comprend notamment des robes, combinaisons et shorts.

PHOTO FOURNIE PAR COCKLUCH La nouvelle collection de Cokluch Mini comprend notamment des robes, combinaisons et shorts.

PHOTO FOURNIE PAR COCKLUCH La nouvelle collection de Cokluch Mini comprend notamment des robes, combinaisons et shorts. 1 /6











Cokluch Mini a dévoilé sa collection printanière. Pour l’occasion, les designers se sont inspirés de la savane et des couleurs chaudes du désert pour cette saison estivale. Des robes, combinaisons, shorts, t-shirts, et imprimés safari composent la collection printanière de la marque québécoise qui crée des vêtements pour les enfants de 2 à 10 ans, ainsi que quelques modèles pour les 6 à 24 mois.

> Consultez le site de Cokluch