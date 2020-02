Et voici la collection printemps-été, signée Ines de la Fressange pour Uniqlo. Pour sa 13e collaboration avec la marque japonaise, l’ancienne mannequin française et femme d’affaires s’est inspirée du Paris des années 20.

Olivia Lévy

La Presse

La collection rend hommage aux années folles avec son style masculin sport chic; on y retrouve des pantalons de jersey et de coton, des vestes en lin aux couleurs neutres, des chemises, pulls et tricots, ainsi que des robes et jupes légères.

PHOTO FOURNIE PAR INES DE LA FRESSANGE

Une collection à l’allure intemporelle et décontractée.

> Visitez le site d’Uniqlo : https://www.uniqlo.com/ca/fr/