Eve Gravel présente sa collection printanière et, avouons-le, la créatrice nous donne envie de nous mettre en robe d’été dès maintenant !

Olivia Lévy

La Presse

Un peu de patience, et l’on pourra porter les ensembles couleur pastel, les jolis hauts, pantalons, jupes et shorts faits d’un mélange de tissus fluides et plus structurés.

> Visitez le site de la créatrice : https://evegravel.com/