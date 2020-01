« ORNORM », c’est le nom de la marque de maillots de bain de Maripier Morin.

Olivia Lévy

La Presse

La collection est composée de plusieurs maillots interchangeables, trois hauts, un bandeau, un haut à armatures, un autre à balconnet, deux culottes, et deux une-pièce.

Les différents modèles seront offerts dès le 6 février en quatre couleurs, noir, vert émeraude, orange brique, et un imprimé aux formes géométriques.

Pourquoi le nom ORNORM ? « J’adore la signification du mot et ce qu’il fait résonner, car il est important pour moi d’être différente et de sortir de la norme », nous explique Maripier Morin, qui nous a offert plusieurs photos en exclusivité.

Depuis mon enfance, j’ai toujours été obsédée par les maillots de bain. Je changeais toujours de maillot, car je n’étais pas bien dedans ! Alors je peux vous dire que j’ai développé une expertise en la matière ! Maripier Morin

Sa première collection est conçue pour être body friendly (adaptée aux courbes du corps), confie l’animatrice.

« Je n’ai pas le sein joyeux, alors mes maillots sont très confortables, simples, pratiques et tout tient à la bonne place. C’est ce qu’on attend d’un maillot de bain ! » Les prix varient entre 45 $ et 98 $, la collection est offerte chez Simons et sur le site d’ORNORM.

> Consultez le site d’ORNORM : https://ornorm.com/