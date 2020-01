C’est en voulant faire porter à leur premier fils, Leon, un vêtement unique et à leur goût sur ses premières photos que Manola Le et Brandon Yith ont eu l’idée de faire imprimer son nom sur un vêtement.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

De là, l’entreprise Balloune Design est née en 2017. Le couple propose un concept amusant et à l’esthétique somme toute minimaliste qui plaira aux petits et à leurs parents, avec des cache-couches et t-shirts pour les tout-petits qu’on peut personnaliser avec le nom de son enfant — ou un surnom de son choix, comme « bébé sourire » ou « mini loup ».

Différentes collections avec des inscriptions assez ludiques comme « Oui maman », « Enfant terrible » ou « J’ai faim » sont aussi proposées.

Tous les produits — cache-couche à manches longues ou courtes, t-shirt ou chandail à manches longues — sont entièrement fabriqués au Québec, avec du coton biologique, et imprimés avec du vinyle de transfert thermique grâce à une presse à chaud.

Une belle idée-cadeau pour les nouveaux parents.

> Consultez le site de Balloune Design : https://ballounedesign.com/