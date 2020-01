La galerie-boutique et lieu de diffusion Bref Mtl lance l’année 2020 avec une thématique — sa 23e depuis son ouverture en 2016 — qui rend hommage à la femme « sous toutes ses formes et libertés, dans sa force […] et dans toute sa douceur ».

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Intitulée « T’es belle », cette thématique rassemble des marques et créateurs émergents, issus de divers univers comme la mode (Coffret de Rachel, Najeli, Les belles bobettes, Small Hours Workshop), mais aussi les métiers d’art (GOYE artiste céramiste, Ky.ramics), l’illustration (Rachel Handmade Good, Carmen Lew), la beauté (Idoine Bio) ou l’édition.

On s’y rend pour admirer leur travail, mais aussi se le procurer, si désiré.

Le vernissage aura lieu le 16 janvier dès 17 h 30, et la thématique se poursuit jusqu’au 15 mars.

> Consultez la page du vernissage « T'es belle » : https://www.facebook.com/events/1490725964424466/